Literatura infantil vietnamita en su camino hacia el mundo

Hanoi (VNA) - En los últimos años, la literatura infantil vietnamita ha comenzado a dejar su huella en importantes foros editoriales internacionales. "Khu vuon trong tim ta" (El jardín en nuestro corazón) fue incluida en la selección 150 Amazing Bookshelf del BolognaRagazzi Award 2026, en Italia, mientras que "Dao buoc voi thoi gian" (Paseando con el tiempo) entró en el catálogo The White Ravens 2025.

Estos reconocimientos reflejan una transformación significativa en la creación literaria y en la producción editorial dirigida al público infantil. Si en el pasado los libros infantiles se centraban principalmente en transmitir lecciones de forma directa, hoy en día muchos autores e ilustradores ponen el acento en el valor artístico, la capacidad de sugerencia y el derecho de los niños a imaginar. Las historias se construyen con mayor sensibilidad y emotividad, acercándose a los códigos universales de la literatura infantil contemporánea.

Sin embargo, en comparación con países con industrias editoriales más consolidadas, la presencia de la literatura infantil vietnamita en el ámbito internacional sigue siendo aún dispersa. En grandes eventos como la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Italia), numerosos países presentan ecosistemas editoriales integrales que incluyen políticas de apoyo, estrategias de gestión de derechos de autor y una clara proyección de su identidad cultural. Vietnam, en cambio, participa principalmente a través de iniciativas individuales, sin una imagen nacional unificada.

Los lectores participan en la selección y lectura de libros en la sala de lectura de la Biblioteca Provincial de Ninh Binh. (Fuente: VNA)

Según los especialistas, el mercado de derechos de autor es un factor clave para la proyección internacional de la literatura infantil. En muchos países, la comercialización de derechos se desarrolla de manera profesional mediante agentes especializados y amplias redes de socios internacionales.

En Vietnam, las editoriales han mostrado una actitud proactiva al participar en ferias del libro, elaborar catálogos y establecer contactos con socios extranjeros, aunque los recursos aún son limitados. A ello se suma el reto de la traducción, que requiere inversiones sostenidas y equipos de traductores altamente especializados capaces de transmitir con precisión los matices culturales de las obras.

En un contexto editorial global que valora cada vez más la diversidad cultural, la literatura infantil vietnamita cuenta con importantes fortalezas gracias a su rico patrimonio de cuentos populares, tradiciones culturales y una sociedad en constante transformación. No obstante, el desafío consiste en narrar historias profundamente enraizadas en la identidad nacional mediante un lenguaje artístico moderno, accesible y capaz de conectar con las emociones de los lectores de todo el mundo.

Los expertos consideran que la construcción de una marca sólida para la literatura infantil vietnamita requiere una estrategia a largo plazo, respaldada por políticas integrales de apoyo a la creación, la edición, la promoción y la formación de autores, ilustradores, traductores y especialistas en derechos de autor.

En palabras del poeta Tran Dang Khoa, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Vietnam, el objetivo no es únicamente estar presente en las ferias internacionales del libro, sino consolidar progresivamente la posición de la literatura infantil vietnamita en el panorama editorial mundial./.