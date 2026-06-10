Cultura-Deporte

Copa Mundial de FIFA 2026: Vietnam deja su huella en la vitrina cultural global

El país asiático participa en uno de los mayores programas de intercambio cultural previos al Mundial FIFA 2026, presentando su patrimonio, turismo y reconocida cocina tradicional.

El “Pabellón de Vietnam” en Aldea Global 2026 (Foto: VNA)
El “Pabellón de Vietnam” en Aldea Global 2026 (Foto: VNA)

Ciudad de México (VNA) - Vietnam figura entre el selecto grupo de países invitados por los organizadores a participar en la Aldea Global 2026, un programa internacional de intercambio cultural de gran escala que se celebra en Ciudad de México como parte de las actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Del 9 al 21 de junio, el Bosque de Chapultepec se convierte en el escenario de este encuentro que reúne a representaciones diplomáticas, instituciones culturales de distintos países y a decenas de miles de residentes y visitantes internacionales.

De acuerdo con los organizadores, Aldea Global 2026 fue concebida como una experiencia cultural multisensorial destinada a celebrar la diversidad y fortalecer los vínculos entre las naciones antes del inicio del Mundial.

A lo largo de casi dos semanas, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, exposiciones de tradiciones culturales, foros creativos y muestras gastronómicas representativas de diferentes regiones del planeta.

Además de los 48 países participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los organizadores extendieron la invitación a un número limitado de naciones reconocidas por sus estrechos lazos de amistad con México y por su destacada contribución al intercambio cultural internacional.

El Pabellón de Vietnam en Aldea Global 2026 brinda a los visitantes mexicanos e internacionales la oportunidad de acercarse a la riqueza cultural, la historia y la identidad del pueblo del país indochino mediante exposiciones, actividades de promoción turística, presentaciones de artes tradicionales y muestras de productos culturales emblemáticos.

La presencia vietnamita en el evento representa una valiosa oportunidad para reforzar la proyección internacional del país y, al mismo tiempo, fomentar los intercambios pueblo a pueblo y el entendimiento mutuo entre Vietnam, México y la comunidad internacional.

Uno de los mayores atractivos del pabellón ha sido su propuesta gastronómica, que incluye platos populares como los rollitos de primavera frescos, el arroz frito y el té de limón, además de otras especialidades típicas de la comida callejera vietnamita.

Durante los primeros días del evento, la zona culinaria recibió una gran afluencia de visitantes mexicanos y turistas extranjeros interesados en descubrir los auténticos sabores de Vietnam.

La exhibición de la gastronomía tradicional en Aldea Global 2026 no solo contribuye a difundir la identidad cultural vietnamita, sino que también refleja el creciente reconocimiento que la cocina del país ha ganado en el escenario internacional./.

VNA
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