Copa Mundial de FIFA 2026: Vietnam deja su huella en la vitrina cultural global

Ciudad de México (VNA) - Vietnam figura entre el selecto grupo de países invitados por los organizadores a participar en la Aldea Global 2026, un programa internacional de intercambio cultural de gran escala que se celebra en Ciudad de México como parte de las actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Del 9 al 21 de junio, el Bosque de Chapultepec se convierte en el escenario de este encuentro que reúne a representaciones diplomáticas, instituciones culturales de distintos países y a decenas de miles de residentes y visitantes internacionales.



De acuerdo con los organizadores, Aldea Global 2026 fue concebida como una experiencia cultural multisensorial destinada a celebrar la diversidad y fortalecer los vínculos entre las naciones antes del inicio del Mundial.



A lo largo de casi dos semanas, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, exposiciones de tradiciones culturales, foros creativos y muestras gastronómicas representativas de diferentes regiones del planeta.



Además de los 48 países participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los organizadores extendieron la invitación a un número limitado de naciones reconocidas por sus estrechos lazos de amistad con México y por su destacada contribución al intercambio cultural internacional.



El Pabellón de Vietnam en Aldea Global 2026 brinda a los visitantes mexicanos e internacionales la oportunidad de acercarse a la riqueza cultural, la historia y la identidad del pueblo del país indochino mediante exposiciones, actividades de promoción turística, presentaciones de artes tradicionales y muestras de productos culturales emblemáticos.



La presencia vietnamita en el evento representa una valiosa oportunidad para reforzar la proyección internacional del país y, al mismo tiempo, fomentar los intercambios pueblo a pueblo y el entendimiento mutuo entre Vietnam, México y la comunidad internacional.



Uno de los mayores atractivos del pabellón ha sido su propuesta gastronómica, que incluye platos populares como los rollitos de primavera frescos, el arroz frito y el té de limón, además de otras especialidades típicas de la comida callejera vietnamita.



Durante los primeros días del evento, la zona culinaria recibió una gran afluencia de visitantes mexicanos y turistas extranjeros interesados en descubrir los auténticos sabores de Vietnam.



La exhibición de la gastronomía tradicional en Aldea Global 2026 no solo contribuye a difundir la identidad cultural vietnamita, sino que también refleja el creciente reconocimiento que la cocina del país ha ganado en el escenario internacional./.

VNA