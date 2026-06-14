Hanoi promueve preservación y desarrollo del artesanía tradicional de la seda

Hanoi (VNA) - En la reliquia histórica de la casa comunal de Yen Thai, en el barrio de Hoan Kiem de Hanoi, se exhiben productos de aldeas tradicionales dedicadas al tejido sedero en un entorno de gran valor patrimonial, con el propósito de poner en valor esta artesanía vietnamita y transmitir su legado cultural al público, especialmente a las nuevas generaciones.

La actividad forma parte del programa cultural “Cham nghe pho co 2026” (Descubriendo los oficios tradicionales del casco antiguo 2026), organizado por la Junta de Gestión del Lago Hoan Kiem y el casco antiguo de Hanoi hasta el próximo 30 de junio.

Los visitantes tienen la oportunidad de experimentar directamente distintas etapas de la producción artesanal de seda, desde el devanado del hilo y el tejido manual hasta el conocimiento del proceso completo de elaboración de la seda natural, que incluye el cultivo de moreras, la cría de gusanos de seda, la recolección de capullos, la extracción de fibras, el tejido y el teñido de las telas.

Muchos jóvenes que utilizan por primera vez un telar tradicional han expresado su entusiasmo al participar en estas actividades, que les permiten comprender mejor el esfuerzo, la dedicación y la maestría que se esconden detrás de cada pieza de seda.

El programa también presenta algunas de las variedades de seda más representativas de Vietnam, como la seda de Nha Xa, en la provincia de Ninh Binh, conocida por sus ricos motivos en relieve, suavidad y resistencia del color; la seda de Van Phuc, en Hanoi, célebre por su refinada técnica de tejido y utilizada antiguamente como producto de tributo a la corte real; y la seda de Bao Loc, en la provincia de Lam Dong, apreciada por su brillo natural y su idoneidad para la moda de alta gama.

Además de tejidos, pañuelos y Ao Dai (traje tradicional de Vietnam), se exhiben diversos productos innovadores elaborados con seda, entre ellos accesorios de moda y artículos de decoración de interiores, que demuestran la capacidad de adaptación de este material tradicional a la vida contemporánea.

La casa comunal de Yen Thai, reconocida como Reliquia Histórica y Cultural Nacional en 1995, está dedicada a la emperatriz madre Nguyen phi Y Lan. Según la tradición local, ella residió en la aldea y enseñó el oficio del tejido de seda a los habitantes de la zona, como contribución al desarrollo de una de las actividades artesanales más prestigiosas de la antigua capital de Thang Long.

De acuerdo con la doctora Hoang Hai Yen, fundadora de la empresa Suncraft, vincular los productos artesanales con relatos culturales e históricos constituye una forma eficaz de incrementar su valor.

A su juicio, los productos vietnamitas de seda son apreciados por los consumidores nacionales por su identidad propia, mientras que los visitantes extranjeros destacan su carácter artesanal y su calidad.

A través de estas experiencias en un espacio patrimonial, los organizadores buscan difundir la historia de preservación y desarrollo del oficio tradicional de la seda, promover los valores culturales de Vietnam ante el público nacional e internacional y reafirmar el lugar de los productos artesanales tradicionales en la sociedad contemporánea./.