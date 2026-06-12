Cultura-Deporte

Serie de eventos “Patria en Paz” difunde mensaje de protección de la seguridad nacional

La serie de eventos conmemora el 80 aniversario de la Fuerza de Seguridad Popular con exposiciones de alta tecnología, espacios interactivos sobre ciberseguridad y programas de asistencia social para la ciudadanía.

Las presentaciones incluyeron danzas, acrobacias y escenificaciones teatrales que evocaron la figura legendaria de Thanh Giong, la flor de loto y la imagen de una Ciudad Ho Chi Minh dinámica y hospitalaria. (Foto: VNA)
Las presentaciones incluyeron danzas, acrobacias y escenificaciones teatrales que evocaron la figura legendaria de Thanh Giong, la flor de loto y la imagen de una Ciudad Ho Chi Minh dinámica y hospitalaria. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, inauguró anoche en esta urbe sureña la serie de eventos titulada “Patria en Paz” (To quoc binh yen).

La iniciativa se realiza con motivo del 78 aniversario de la emisión del “Llamamiento a la emulación patriótica” por el Presidente Ho Chi Minh (11 de junio ) y en saludo al 80 aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad del Pueblo (12 de julio).

Al intervenir en el acto, el mayor general Pham Kim Dinh, director del Departamento de Trabajo Político del Ministerio de Seguridad Pública, enfatizó que a través de este programa, la cartera desea difundir el mensaje de que la protección de la seguridad de la Patria es un derecho y una responsabilidad de todo el pueblo, donde cada ciudadano actúa como un “escudo” y cada familia es una “fortaleza” en la consolidación de la defensa nacional.

A lo largo de sus 80 años de construcción y desarrollo, la Fuerza de Seguridad Popular ha demostrado una lealtad absoluta al Partido, al Estado y al pueblo. Las generaciones de oficiales y combatientes han superado sacrificios y dificultades para registrar excelentes hazañas, contribuyendo a salvaguardar la seguridad nacional, el Partido y el sistema socialista, tanto en las etapas de lucha por la liberación del país como en la actual obra de construcción y defensa de la Patria.

Abierta al público del 11 al 14 de junio, la serie de eventos abarca exposiciones, galerías fotográficas, espacios interactivos y de intercambio, teniendo como punto culminante la Gala Artística “Patria en Paz”, programada para la noche del 13 de junio.

Entre las actividades principales destaca la exposición “80 años de la Seguridad Popular - Escudo de la Paz”, la cual recrea la trayectoria de casi un siglo de la fuerza mediante un sistema de documentos, imágenes y objetos históricos combinados con tecnologías modernas.

Asimismo, los espacios interactivos titulados “Momentos y recuerdos”, “El muro de la ciberseguridad” y "El viaje de la investigación criminal” ayudan a los visitantes a comprender mejor las tradiciones de este cuerpo, elevar la conciencia sobre la prevención del delito, identificar noticias falsas y adquirir habilidades de autoprotección en el entorno digital.

Durante la ceremonia de apertura, numerosos residentes locales y turistas disfrutaron de un programa artístico especial que fusionó expresiones tradicionales y modernas. Las presentaciones incluyeron danzas, acrobacias y escenificaciones teatrales que evocaron la figura legendaria de Thanh Giong, la flor de loto y la imagen de una Ciudad Ho Chi Minh dinámica y hospitalaria.

De manera particular, el espectáculo recreó mediante el lenguaje artístico las batallas de ingenio silenciosas libradas por la Fuerza de Seguridad del Pueblo en el corazón de Saigón a lo largo de la historia, reflejando la valentía, la sabiduría y los sacrificios anónimos de los combatientes para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

En el marco de las actividades, el Ministerio de Seguridad Pública también llevará a cabo programas de gratitud, que incluirán visitas y entrega de obsequios a familias beneficiarias de las políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y oficiales policiales que enfrentan circunstancias económicas difíciles en Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA
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