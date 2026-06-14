Ciudad Ho Chi Minh se posiciona entre los mejores destinos culinarios del mundo.

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Una vibrante mezcla de comida callejera, platos tradicionales y tendencias culinarias modernas ha contribuido a que Ciudad Ho Chi Minh se posicione entre los mejores destinos gastronómicos del mundo, según una reciente clasificación de la revista Time Out.



En su última lista de las 20 mejores ciudades gastronómicas del mundo, Ciudad Ho Chi Minh ocupó el sexto lugar, superando a muchos centros culinarios de renombre internacional.



Según Time Out, el atractivo de la gastronomía de Ciudad Ho Chi Minh reside en su creatividad, gran parte de la cual se forjó durante períodos históricos difíciles. Platos emblemáticos como el banh mi (sándwich) y el com tam (arroz partido) se destacan como ejemplos de este ingenio.



El banh mi, ahora reconocido mundialmente, surgió cuando los panaderos mezclaban harina de arroz con harina de trigo durante épocas de escasez para elaborar un pan ligero y crujiente. Por su parte, el com tam refleja un enfoque práctico para aprovechar los granos partidos, antes considerados menos deseables, transformándolos en uno de los platos más apreciados de la ciudad.



La revista también señala el ca phe sua da (café helado vietnamita con leche condensada) como un producto de la adaptación a las condiciones locales. En un clima tropical donde la leche fresca era difícil de almacenar, la leche condensada se convirtió en una alternativa popular, dando origen al rico y dulce café helado que desde entonces se ha convertido en un rasgo distintivo de la cultura cafetera de Vietnam.



Más allá de su gastronomía tradicional, Ciudad Ho Chi Minh sigue impresionando con su dinámica y cambiante escena culinaria. Platos como el banh trang nuong, a menudo llamado "pizza vietnamita", muestran una divertida fusión de sabores. Consiste en papel de arroz a la parrilla cubierto con ingredientes como queso, camarones secos y salsa de chile, y se suele disfrutar como un tentempié callejero nocturno.



Los mariscos, en particular los platos de caracoles, son otra experiencia imperdible destacada por Time Out. Más que una simple comida, estas reuniones reflejan una cultura social local distintiva, donde la gente continúa reuniéndose, comiendo y charlando hasta bien entrada la noche, incluso después de la cena.



Esta clasificación forma parte de la encuesta global anual de Time Out sobre las ciudades más habitables y vibrantes del mundo. Los resultados se basan en las respuestas de miles de residentes, quienes evaluaron la oferta gastronómica local según 18 criterios, incluyendo calidad, asequibilidad y diversidad.



La publicación también consultó a chefs, editores y críticos gastronómicos para comprender mejor qué define la identidad culinaria de cada ciudad, desde sus raíces históricas hasta la influencia de diferentes culturas.



Los datos de la encuesta muestran que el 85% de los encuestados en Ciudad Ho Chi Minh considera que el café es asequible, mientras que solo el 36% opina que ir a bares o pubs tiene un precio razonable. Cabe destacar que el 84% de los participantes calificó las compras en supermercados y las experiencias gastronómicas cotidianas con entre cuatro y cinco estrellas.



Con su combinación de tradición, innovación y accesibilidad, Ciudad Ho Chi Minh continúa consolidando su posición en el mapa culinario mundial, ofreciendo a los visitantes una experiencia gastronómica rica y en constante evolución./.

VNA