Ciudad de Hue promueve valores de su patrimonio urbano en la comunidad francófona

Bruselas, Bélgica (VNA) – La ciudad vietnamita de Hue reafirmó su papel como urbe patrimonial dinámica y comprometida con el desarrollo sostenible al participar en la 107.ª reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos (AIMF), celebrada los días 8 y 9 de junio en la ciudad belga de Namur.

La delegación de Hue estuvo encabezada por Nguyen Khac Toan, subsecretario del Comité partidista de la ciudad y presidente del Comité Popular municipal. La participación en este encuentro constituye una oportunidad importante para que la ciudad central amplíe sus relaciones de cooperación internacional, fortalezca su integración en la red de ciudades francófonas y consolide su posición como una destacada ciudad patrimonial de Vietnam.

Durante la reunión, los participantes debatieron temas globales como el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático, la transición ecológica, la transformación digital y la mejora de la gobernanza urbana. También se destacó el creciente protagonismo de los gobiernos locales en la formulación e implementación de políticas de desarrollo internacional.

Para las ciudades miembros de la AIMF, incluida Hue, este escenario ofrece oportunidades para reforzar la cooperación, compartir experiencias de gestión y acceder a recursos internacionales destinados al desarrollo local.

Khac Toan afirmó que Hue aspira a ampliar la colaboración con socios de la comunidad francófona y de Europa en áreas como la conservación y valorización del patrimonio cultural, el desarrollo urbano verde, la adaptación al cambio climático, la transformación digital y la mejora de la calidad de vida de la población.

El patrimonio constituye la base, la cooperación internacional es el motor y el desarrollo sostenible es el objetivo para el futuro de la ciudad, destacó.

En el marco del evento, el dirigente vietnamita sostuvo reuniones con altos representantes de Bélgica y de la AIMF para intercambiar perspectivas de cooperación futura.

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, valoró positivamente los resultados alcanzados en la cooperación entre Hue y Namur, ciudades hermanadas que han impulsado iniciativas en preservación patrimonial, intercambios culturales, desarrollo sostenible y transformación digital.

Por su parte, el secretario general de la AIMF, Frédéric Vallier, elogió la estrecha coordinación de las autoridades de Hue en la ejecución de proyectos apoyados por la asociación y subrayó que la celebración de la 45.ª Asamblea General de la AIMF en la ciudad vietnamita, en abril de 2025, dejó una impresión muy positiva en la comunidad francófona internacional./.

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