Provincia vietnamita impulsa turismo sostenible basado en identidad cultural

Lai Chau, Vietnam (VNA)- La provincia norvietnamita de Lai Chau está transformando gradualmente sus imponentes paisajes naturales y el rico patrimonio cultural de sus 20 grupos étnicos en un motor para el desarrollo sostenible del turismo.

Esta provincia montañosa fronteriza del norte de Vietnam alberga célebres cumbres como Pu Ta Leng y Bach Moc Luong Tu, así como atractivos naturales como el paso O Quy Ho, la cascada Tac Tinh y extensos embalses hidroeléctricos, que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo del ecoturismo, el turismo de descanso y los deportes de aventura.

El Festival Bun Voc Nam es una festividad única del pueblo laosiano en la provincia de Lai Chau. (Fuente: VNA)

Además de sus recursos naturales, la diversidad cultural constituye una ventaja competitiva singular de Lai Chau. Con el objetivo de aprovechar eficazmente este potencial, la provincia ha promulgado diversas políticas destinadas a vincular la preservación cultural con el desarrollo turístico.

​La Resolución No. 04-NQ/TU de 2021 sobre la conservación y promoción de los valores culturales tradicionales de los grupos étnicos asociados al desarrollo turístico, junto con políticas específicas aprobadas por el Consejo Popular provincial, ha sentado las bases para este proceso.

La aldea turística comunitaria de Sin Suoi Ho es un destino destacado en la provincia de Lai Chau. (Fuente: VNA)

Durante el período 2021-2025, Lai Chau recibió más de cinco millones de visitantes, con una tasa media de crecimiento superior al 33 % anual. Los ingresos turísticos superaron aproximadamente 146,2 millones de dólares. Actualmente, la provincia cuenta con dos zonas turísticas de nivel provincial, 20 destinos turísticos oficialmente reconocidos y diversos productos turísticos distintivos.​

Los modelos de turismo comunitario desarrollados en las aldeas de Sin Suoi Ho, Si Thau Chai y Lao Chai 1 se han convertido en ejemplos destacados de cómo combinar el crecimiento económico con la preservación de la cultura tradicional.

El mercado de Sin Suoi Ho es una característica cultural única del grupo étnico Mong en la comuna de Sin Suoi Ho, provincia de Lai Chau. (Fuente: VNA)

En 2023, la aldea de Sin Suoi Ho recibió el Premio ASEAN de Turismo Comunitario, reconocimiento que confirma la eficacia de un modelo centrado en la participación activa de la comunidad. En estas localidades, la población no solo desarrolla actividades turísticas, sino que también preserva de manera proactiva su lengua, vestimenta, festividades y oficios tradicionales.​

De acuerdo con la estrategia para el período 2026-2030, con visión hasta 2035, Lai Chau continuará promoviendo un modelo turístico verde y sostenible. La provincia aspira a recibir más de 2,4 millones de visitantes en 2030 y generar ingresos turísticos superiores a unos 103,8 millones de dólares.

Lai Chau cuenta con numerosos complejos de cuevas de magnífica belleza que atraen a muchos turistas. (Fuente: VNA)

Asimismo, se propone contar con más de 15 aldeas reconocidas como destinos de turismo comunitario y atraer inversiones estratégicas en el ámbito del ecoturismo y el turismo de descanso.​

Lai Chau también apuesta por diversificar sus productos turísticos mediante el desarrollo del turismo de trekking, el turismo comunitario, el turismo agrícola y el transfronterizo; además de impulsar la transformación digital, la promoción turística y la formación de recursos humanos especializados.​

Bajo el lema «Lai Chau - Grandiosidad e identidad», la provincia aspira a consolidarse como un destino atractivo de la región montañosa y de las tierras medias del norte de Vietnam, considerando la preservación cultural como el pilar esencial de un desarrollo turístico sostenible y diferenciado./.