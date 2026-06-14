Política

Vietnam impulsa mayor representación de mujeres en organismos jurídicos internacionales

Vietnam organizó en la ONU un seminario sobre igualdad de género en el derecho internacional, promoviendo mayor participación de mujeres en organismos globales.

El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la ONU, preside el seminario (Fuente: VNA)
El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la ONU, preside el seminario (Fuente: VNA)

Nueva York, 14 jun (VNA) – La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas organizó recientemente un seminario internacional sobre la eliminación de las barreras que impiden la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en el derecho internacional.

El evento se celebró bajo los auspicios de las misiones permanentes de Bélgica, Colombia, Canadá, Portugal, México y España, junto con el Grupo de Trabajo sobre la Paridad de Género en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la rama estadounidense de la Asociación de Derecho Internacional (ABILA).

El seminario reunió a delegados de más de 80 Estados miembros de la ONU, así como a expertos, abogados, asesores jurídicos y activistas de redes que promueven la paridad de género en los organismos jurídicos internacionales.

En su discurso de apertura, el embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la ONU, subrayó el papel fundamental del derecho internacional en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción del desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la gobernanza de los océanos y mares, y el fortalecimiento del Estado de derecho en las relaciones internacionales.

Afirmó que la participación plena, igualitaria e inclusiva de las mujeres en estos procesos no es solo una cuestión de justicia, sino también un factor que hace que los organismos, procesos y mecanismos jurídicos internacionales sean más representativos, legítimos y eficaces.

Según el diplomático, a pesar de los avances recientes, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los organismos jurídicos internacionales, entre ellos la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI).

Asimismo, hizo un llamado a mantener un diálogo constante, aumentar la concienciación y adoptar medidas coordinadas y prácticas, desde el nivel local hasta los foros mundiales, para garantizar que las mujeres sean reconocidas, puedan contribuir de manera significativa y tengan un mayor acceso a puestos de liderazgo en los procesos y organismos jurídicos internacionales.

Los debates se centraron en cómo los marcos existentes y los procedimientos de nominación, campaña y elección siguen obstaculizando el acceso y la representación equitativos de las mujeres en estos organismos.

Los participantes instaron a los países y organizaciones internacionales a actuar de manera coordinada para ampliar las oportunidades para las mujeres, fortalecer las redes de apoyo, aportar mayor transparencia a los procesos de nominación y elección, empoderar a las profesionales del ámbito jurídico y construir entornos de trabajo más inclusivos en el campo del derecho internacional.

Destacados expertos y académicos compartieron ideas destinadas a otorgar a las mujeres una voz más fuerte, una mayor influencia y la igualdad de oportunidades para contribuir a la formulación, el desarrollo y la aplicación del derecho internacional.

La organización de este evento puso de relieve el compromiso constante de Vietnam con la igualdad de género, el fortalecimiento del papel de las mujeres en los asuntos mundiales y la promoción del multilateralismo, el Estado de derecho y el orden jurídico internacional./.

VNA
#VNHP #Do Hung Viet #ONU #mujeres #derecho internacional #Corte Internacional de Justicia #igualdad de género
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Colaboradores sociales apoyan al menor en sus estudios y actividades diarias en el refugio del modelo Bo Cong Anh, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Vietnam aprueba programa nacional contra violencia de género

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión número 625/QD-TTg que pone en marcha el Programa de prevención y respuesta a la violencia de género para el período 2026-2030, una iniciativa estratégica que busca reducir este flagelo en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de la educación, el cambio de comportamientos y la expansión de servicios de apoyo centrados en las víctimas.

Ver más

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung, asisite al homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya (Foto: VNA)

Efectúan homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 18 soldados y expertos voluntarios vietnamitas recuperados en Camboya, en homenaje a su sacrificio por la solidaridad internacional y la defensa de la nación, se celebró hoy en el cementerio de los Mártires de Duc Co, en la provincia de Gia Lai.

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia (Foto: VNA)

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia

El segundo Diálogo de Altos Funcionarios entre Vietnam y Australia se llevó a cabo en esta capital bajo la copresidencia del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong y la secretaria adjunta del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Michelle Chan, con el fin de evaluar los nexos bilaterales y trazar nuevas líneas de cooperación estratégica.

Lla viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, recibe a una delegación de la Universidad Tecnológica de Texas, encabezada por Stephen Maxner, director del Centro Vietnam y Archivo Sam Johnson (VNCA). (Foto: VNA)

Vietnam busca ampliar la cooperación con Estados Unidos en la búsqueda de restos de mártires de guerra

Vietnam espera una colaboración más estrecha y eficaz por parte del Centro Sam Johnson de la Universidad Tecnológica de Texas (Estados Unidos) y de su socio, la Iniciativa para la Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos en la Guerra (VWAI), en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires de guerra, para que puedan finalmente descansar en su tierra natal, junto a sus familias y compañeros de armas.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Geza Andreas von Geyr. Foto: VNA

Vietnam y Alemania consolidan confianza política y amplían nexos bilaterales

Vietnam y Alemania deben adoptar enfoques innovadores de cooperación y aprovechar mejor sus fortalezas complementarias en comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación y desarrollo de la fuerza laboral, en el marco del fortalecimiento de su Asociación Estratégica, enfatizó el canciller vietnamita, Le Hoai Trung.

El devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam expresa condolencias a Filipinas por el devastador terremoto en el sur del país

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.