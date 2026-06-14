Vietnam impulsa mayor representación de mujeres en organismos jurídicos internacionales

Nueva York, 14 jun (VNA) – La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas organizó recientemente un seminario internacional sobre la eliminación de las barreras que impiden la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en el derecho internacional.



El evento se celebró bajo los auspicios de las misiones permanentes de Bélgica, Colombia, Canadá, Portugal, México y España, junto con el Grupo de Trabajo sobre la Paridad de Género en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la rama estadounidense de la Asociación de Derecho Internacional (ABILA).



El seminario reunió a delegados de más de 80 Estados miembros de la ONU, así como a expertos, abogados, asesores jurídicos y activistas de redes que promueven la paridad de género en los organismos jurídicos internacionales.



En su discurso de apertura, el embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la ONU, subrayó el papel fundamental del derecho internacional en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción del desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la gobernanza de los océanos y mares, y el fortalecimiento del Estado de derecho en las relaciones internacionales.



Afirmó que la participación plena, igualitaria e inclusiva de las mujeres en estos procesos no es solo una cuestión de justicia, sino también un factor que hace que los organismos, procesos y mecanismos jurídicos internacionales sean más representativos, legítimos y eficaces.



Según el diplomático, a pesar de los avances recientes, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los organismos jurídicos internacionales, entre ellos la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI).



Asimismo, hizo un llamado a mantener un diálogo constante, aumentar la concienciación y adoptar medidas coordinadas y prácticas, desde el nivel local hasta los foros mundiales, para garantizar que las mujeres sean reconocidas, puedan contribuir de manera significativa y tengan un mayor acceso a puestos de liderazgo en los procesos y organismos jurídicos internacionales.



Los debates se centraron en cómo los marcos existentes y los procedimientos de nominación, campaña y elección siguen obstaculizando el acceso y la representación equitativos de las mujeres en estos organismos.



Los participantes instaron a los países y organizaciones internacionales a actuar de manera coordinada para ampliar las oportunidades para las mujeres, fortalecer las redes de apoyo, aportar mayor transparencia a los procesos de nominación y elección, empoderar a las profesionales del ámbito jurídico y construir entornos de trabajo más inclusivos en el campo del derecho internacional.



Destacados expertos y académicos compartieron ideas destinadas a otorgar a las mujeres una voz más fuerte, una mayor influencia y la igualdad de oportunidades para contribuir a la formulación, el desarrollo y la aplicación del derecho internacional.



La organización de este evento puso de relieve el compromiso constante de Vietnam con la igualdad de género, el fortalecimiento del papel de las mujeres en los asuntos mundiales y la promoción del multilateralismo, el Estado de derecho y el orden jurídico internacional./.

VNA