Superávit comercial de Vietnam con la UE mantiene ritmo alcista

Hanoi (VNA) - El superávit comercial de Vietnam con la Unión Europea (UE) mantuvo una tendencia alcista al alcanzar los 18,1 mil millones de dólares durante los primeros cinco meses de 2026, lo que representa un incremento del 11,3 % en comparación con el mismo período del año anterior.



Según las estadísticas más recientes de la Dirección General de Aduanas, el valor total del intercambio comercial entre Vietnam y el bloque europeo superó los 36 mil millones de dólares en los primeros cinco meses del año, registrando una expansión interanual del 16,9 %.



De esa cifra global, las exportaciones de la nación del Sudeste Asiático hacia el mercado comunitario se situaron en 26 mil millones de dólares, lo que marcó un repunte del 16,9 %, mientras que las importaciones procedentes de la UE se ubicaron en casi ocho mil millones de dólares, lo que supuso un crecimiento del 21,6 % respecto al mismo ciclo del año previo.



Los datos oficiales revelan que los principales grupos de mercancías que impulsaron las exportaciones vietnamitas incluyeron a las computadoras, productos electrónicos y componentes, que sumaron 10,89 mil millones de dólares tras aumentar un 9,9 %.



El rubro de maquinaria, equipos, herramientas y repuestos aportó 7,42 mil millones de dólares, un alza del 0,8 %, seguido por los teléfonos y sus componentes con 6,9 mil millones de dólares, un incremento del 9,9 %.



De igual forma, los sectores del calzado con 6,09 mil millones de dólares (aumento del 0,4 %), textiles y confecciones con 4,79 mil millones de dólares (repunte del 10,7 %), y los productos acuáticos con 1,17 mil millones de dólares (expansión del 12,3 %), mantuvieron un comportamiento dinámico en el período.



Por su parte, las compras vietnamitas desde la UE se concentraron primordialmente en maquinarias, equipos y tecnologías para servir a la producción nacional.



De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), tras casi seis años de implementación, continúa siendo un motor fundamental que abre el acceso de los bienes vietnamitas a un mercado de cerca de 500 millones de consumidores.



Los datos históricos ilustran este avance, dado que el comercio bilateral creció desde los 49,7 mil millones de dólares en 2020 hasta los 68,4 mil millones de dólares en 2024, alcanzando un récord de 73,8 mil millones de dólares al cierre de 2025.



En ese lapso, el superávit comercial a favor de Vietnam se elevó desde los 20,5 mil millones de dólares en 2020 hasta alcanzar una cifra histórica de cerca de 39 millones de dólares en 2025.



No obstante, el sector exportador enfrenta exigencias rigurosas debido a las nuevas regulaciones ecológicas de la UE. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), aplicado a partir de este año, y las normativas sobre empaques reciclables que requerirán un mínimo de 30 % de plástico reciclado para 2030, configuran un panorama que obliga a las empresas locales a acelerar la transición verde.



Ante este escenario, corporaciones nacionales como May 10 han iniciado inversiones significativas en infraestructura digital, automatización de plantas y la obtención de certificaciones de construcción ecológica (LEED) para cumplir con los estándares internacionales de sostenibilidad y trazabilidad demandados por las cadenas de suministro de los países europeos./.

VNA