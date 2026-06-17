Más de 16.000 toneladas de lichis exportados a China a través del puesto fronterizo de Kim Thanh

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Más de 16 mil toneladas de lichis frescos, con un valor cercano a los 11 millones de dólares, fueron exportadas a China a través del puesto fronterizo internacional número 2 de Kim Thanh desde el inicio de la temporada de cosecha hasta el 14 de junio.



Según el equipo de aduanas del puesto fronterizo internacional de Lao Cai, dependiente del subdepartamento regional de Aduanas VII, cerca de mil 500 camiones que transportaban la fruta pasaron por dicho puesto durante este periodo.



De acuerdo con un representante de la Autoridad de la Zona Económica de Lao Cai, la temporada alta de cosecha de lichis de Bac Ninh comenzó el 10 de junio, y se prevé que el número de vehículos que transportan la fruta a través del puesto fronterizo internacional número 2 de Kim Thanh aumente a entre 70 y 100 camiones diarios.



Actualmente, todos los camiones que transportan lichis frescos que llegan al puesto fronterizo son dirigidos por guardias fronterizos, que trabajan las 24 horas, a un área de estacionamiento designada con capacidad para unos 100 vehículos.



Tras completar la documentación aduanera, los camiones se trasladan directamente al área de supervisión para los trámites de despacho de exportación.



Los procedimientos se han explicado de forma pública y clara para ayudar a las empresas a preparar la documentación necesaria con antelación y minimizar posibles retrasos.



La Autoridad de la Zona Económica de Lao Cai celebró reuniones a principios de mayo para discutir la organización del flujo de tráfico y el despliegue de personal, garantizando que los trámites aduaneros pudieran comenzar entre 45 y 60 minutos antes de la apertura oficial del puesto fronterizo.



Se ha dado prioridad a los productos agrícolas frescos durante todo el proceso de implementación, en particular a los lichis frescos, que se despachan por la mañana para preservar su calidad./.

VNA