Economía

Resaltan potencial de Vietnam e India para la cooperación en comercio electrónico y logística

Las relaciones de cooperación entre Vietnam y la India presentan importantes oportunidades de desarrollo, en particular en los ámbitos de la logística, el almacenamiento integrado y el comercio electrónico, evaluó Deepanker Parashar, director ejecutivo del grupo AADE Trans Logistics.

Puerto de carga en Thiruvananthapuram, India. (Foto: ANI/VNA)
Puerto de carga en Thiruvananthapuram, India. (Foto: ANI/VNA)

Nueva Delhi (VNA) - Las relaciones de cooperación entre Vietnam y la India presentan importantes oportunidades de desarrollo, en particular en los ámbitos de la logística, el almacenamiento integrado y el comercio electrónico, evaluó Deepanker Parashar, director ejecutivo del grupo AADE Trans Logistics.

Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Nueva Delhi, Parashar, quien es también miembro del Consejo Global de Comercio y Tecnología de la India (GTTCI), informó que tras la visita de Estado a este país del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y a partir de los contactos de alto nivel entre los líderes de ambas naciones, se ha generado un nuevo impulso en las relaciones bilaterales, al tiempo que se han abierto numerosas oportunidades de cooperación sustantiva para las comunidades empresariales de los dos países.

El comercio bilateral aún dispone de diversos espacios de crecimiento, pues tanto Vietnam como la India son economías dinámicas con una fuerza laboral abundante y joven, según el funcionario.

La generación más joven de ambos países será un motor crucial para el crecimiento futuro y resulta necesario alentarlos a participar más activamente en las actividades de negocios, emprendimiento y desarrollo de vínculos comerciales entre las dos economías, argumentó.

El especialista también valoró que además de la logística y el almacenamiento integrado, el comercio electrónico será un sector con un gran potencial de crecimiento en los próximos años. Se trata de un mercado multimillonario con numerosas oportunidades aún por explotar entre Vietnam e India, compartió.

Sin embargo, para aprovechar el potencial de cooperación, sugirió que ambas partes deben seguir invirtiendo en la formación de recursos humanos, la mejora de las habilidades profesionales y blandas, y el fortalecimiento del apoyo de los gobiernos de ambos países para crear un entorno favorable para que las empresas amplíen la cooperación.

Además, hizo hincapié en que la promoción de las relaciones económicas bilaterales debe llevarse a cabo mediante acciones concretas y proyectos de cooperación sustantivos.

El grupo AADE Trans Logistics busca actualmente socios en Vietnam en los ámbitos de la logística, el almacenamiento integrado y el comercio electrónico, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países durante los próximos cinco años, comunicó.

Parashar expresó su confianza en que con el ritmo de desarrollo actual y la atención de los líderes de alto nivel de ambos países, las relaciones económicas entre Vietnam e India seguirán creciendo con fuerza en el futuro./.

VNA
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