Vietnam y Angola buscan ampliar la cooperación en extensión agrícola y transferencia tecnológica

Hanoi (VNA) – Una delegación de Angola, encabezada por el ministro de Agricultura y Silvicultura, Isaac Francisco Maria dos Anjos, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Centro Nacional de Extensión Agrícola (NAEC) de Vietnam para fortalecer la cooperación en materia de extensión agrícola y transferencia de tecnología en el marco de la alianza agrícola entre ambos países.



El encuentro, celebrado la víspera durante la visita de la delegación angoleña a Vietnam del 15 al 22 de junio, tuvo lugar después de las conversaciones ministeriales realizadas ese mismo día y se centró en la puesta en marcha del plan de acción de cooperación agrícola 2025-2030 entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Angola.



El director del NAEC, Le Quoc Thanh, compartió la experiencia de Vietnam en el desarrollo de su sistema de extensión agrícola y destacó el papel fundamental que este ha desempeñado en la transformación del país, que pasó de enfrentar problemas de inseguridad alimentaria a convertirse en uno de los principales exportadores agrícolas del mundo.



Asimismo, describió la extensión agrícola como un vínculo esencial entre científicos, empresas y agricultores, y subrayó que el éxito del sector no depende únicamente de la disponibilidad de tecnologías avanzadas, sino también de la existencia de mecanismos eficaces que permitan a los productores aplicar de manera práctica los avances científicos y las innovaciones tecnológicas.



Reafirmó la disposición de Vietnam a compartir su experiencia con Angola y apoyarla en la construcción de un sistema de extensión agrícola adaptado a sus necesidades, mediante el envío de expertos y técnicos especializados en cultivos, silvicultura, riego y desarrollo rural.



Según explicó, estos especialistas contribuirán a realizar estudios de campo, establecer modelos demostrativos, impartir formación y transferir tecnología a administradores y agricultores locales, con el objetivo de lograr resultados concretos y medibles sobre el terreno.



Añadió que la capacitación del personal local de extensión agrícola y la creación de modelos prácticos de demostración son factores esenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de cooperación agrícola entre ambos países.



Por su parte, Isaac dos Anjos elogió los avances alcanzados por la agricultura vietnamita y reconoció la importante contribución de la red de extensión agrícola al aumento de la productividad y al desarrollo de las zonas rurales.



El ministro destacó que Angola cuenta con un enorme potencial agrícola gracias a la disponibilidad de amplias tierras cultivables y condiciones naturales favorables, aunque gran parte de estos recursos aún permanece sin explotar plenamente. En su camino hacia una agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la mejora de las condiciones de vida en el medio rural, Angola está interesada en aprender de experiencias exitosas y prácticas como la de Vietnam.



Dos Anjos señaló que Angola espera especialmente recibir apoyo vietnamita en técnicas de cultivo, transferencia tecnológica y soluciones agrícolas integrales para productos estratégicos como el arroz, la yuca y la soja, además de la cooperación en el desarrollo forestal.



Además de la asistencia técnica, Angola aspira a fortalecer las capacidades de técnicos agrícolas, extensionistas y agricultores mediante programas de formación desarrollados tanto en Angola como en Vietnam, añadió.



La delegación angoleña también expresó su interés en reactivar el proyecto de cultivo de arroz en Canzar, en la provincia de Lunda Norte, cuya viabilidad fue estudiada inicialmente con apoyo del Gobierno vietnamita en 2015. El ministro se comprometió a facilitar los procedimientos administrativos, el acceso a tierras y las condiciones políticas necesarias para los expertos y empresas vietnamitas que desarrollen actividades en Angola.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre la ampliación de la cooperación Sur-Sur y el impulso de alianzas trilaterales y multilaterales con la participación de organizaciones internacionales y socios para el desarrollo. Consideraron que estos mecanismos pueden contribuir a movilizar recursos financieros y técnicos destinados a proyectos relacionados con sistemas de semillas, viveros, cultivo de tejidos, mecanización agrícola y cadenas de valor agroindustriales en Angola.



Las dos partes coincidieron en trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos viables y de alta calidad que puedan ponerse en marcha en el corto plazo, contribuyendo a reforzar la seguridad alimentaria de Angola y consolidando un modelo exitoso de cooperación Sur-Sur.



Durante su estancia en Vietnam, la delegación angoleña también tiene previsto trabajar con institutos vietnamitas de investigación agrícola y forestal, visitar la provincia de Ninh Binh, reunirse con empresas locales y conocer de primera mano modelos vietnamitas de producción arrocera, acuicultura y fabricación de alimentos para animales. La visita pone de manifiesto la determinación de ambos países de profundizar su cooperación en el ámbito agrícola./.

VNA