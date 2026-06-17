Economía

Empresa vietnamita entrega mil toneladas de arroz a socio cubano

Representantes de la empresa vietnamita productora de arroz AgriVMA entregaron hoy mil toneladas de arroz a la empresa cubana de agroindustria Los Palacios, en virtud de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el Ministerio de Agricultura de Cuba.

La directora de AgriVMA, Nguyen Thi Thom, y el director general de la empresa agroinldustrial Los Palacios, Michel Ballate Camejo, firman el contrato de entrega. (Fuente: VNA)
La directora de AgriVMA, Nguyen Thi Thom, y el director general de la empresa agroinldustrial Los Palacios, Michel Ballate Camejo, firman el contrato de entrega. (Fuente: VNA)

Pinar del Río, Cuba (VNA) - Representantes de la empresa vietnamita productora de arroz AgriVMA entregaron hoy mil toneladas de arroz a la empresa cubana de agroindustria Los Palacios, en virtud de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el Ministerio de Agricultura de Cuba.

En presencia del embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, y el viceministro de Agricultura de Cuba, Telce González Morera, la directora de AgriVMA, Nguyen Thi Thom, y el director general de la empresa agroinldustrial Los Palacios, Michel Ballate Camejo, firmaron el contrato de entrega.

Se trata del segundo lote de arroz entregado por AgriVMA a la parte cubana en 2026 en el marco del acuerdo bilateral.

Al conversar con corresponsales de VNA, Michel Ballate Camejo expresó: “Este proyecto arrocero apenas ha comenzado, pero ha logrado un resultado destacado por arriba de nueve toneladas de arroz con cáscara por hectárea. Espero que AgriVMA fortalezca aún más la cooperación en la producción de arroz con la parte cubana y amplíe la superficie de cultivo.”.

Para concretar el acuerdo firmado entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el de Agricultura de Cuba durante la visita del Secretario General del Partido y Presidente de Vietnam, To Lam, a Cuba en septiembre de 2024, AgriVMA ha colaborado con la parte cubana en el cultivo de arroz en mil 100 hectáreas en el municipio Los Palacios de la provincia Pinar del Río de Cuba.

A pesar de las dificultades que enfrenta Cuba hoy, las empresas vietnamitas continúan produciendo y expandiendo sus operaciones en el país caribeño, lo que demuestra la especial solidaridad, amistad y cooperación integral entre ambas naciones./.

VNA
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