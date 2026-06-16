Vietnam apunta a convertirse en un destino del capital extranjero

Hanoi (VNA) - Vietnam fija el objetivo para 2030 situarse entre los líderes de la ASEAN en entorno de inversión, competitividad e innovación; atraer entre 200 y 300 mil millones de dólares en capital registrado de inversión extranjera directa (IED) y entre 150 y 200 mil millones de dólares en fondo ejecutado.



De ese total, el 75 % de IED provendrá de economías desarrolladas; el número de corporaciones multinacionales del Fortune 500 presentes en Vietnam aumentará en un 30 %; al menos tres grandes grupos tecnológicos globales establecerán sedes o centros de I+D en el país.



La tasa de localización en industrias clave alcanzará entre el 45 % y el 50 %, con alrededor de 10 mil empresas vietnamitas integradas en las cadenas de suministro de empresas con IED.



Estos objetivos fueron incluidos en la Resolución N.º 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con IED recientemente promulgada.



La resolución define el sector de la inversión extranjera como una parte importante de la economía nacional, que no solo complementa recursos financieros, sino que también contribuye a la transferencia de tecnología avanzada, la adopción de modelos modernos de gestión, la mejora de la calidad de los recursos humanos y la expansión de los mercados.



Según el doctor Phan Huu Thang, exdirector de la Agencia de Inversión Extranjera, el principal cambio de la resolución es la transición de una mentalidad de “atraer más capital” a “atraer IED de mayor calidad”, priorizando tecnología avanzada, innovación y mayor valor añadido interno.



En la práctica, Vietnam sigue siendo un destino atractivo para el capital extranjero. En los primeros cinco meses del año, el capital IED registrado alcanzó casi 25 mil millones de dólares, un aumento de casi el 35 % interanual; el capital desembolsado llegó a 9,75 mil millones de dólares, el nivel más alto en cinco años. Los flujos de inversión se están desplazando hacia sectores de alta tecnología y economía verde.



Numerosas grandes corporaciones continúan registrando resultados positivos en Vietnam. En 2025, Samsung alcanzó unos ingresos de aproximadamente 59,7 mil millones de dólares y un beneficio neto de tres mil 530 millones de dólares en el país. Sus plantas en Vietnam representan más del 25 % de sus ingresos globales. Por su parte, Aeon también se posiciona como uno de los mercados más eficientes fuera de Japón.



Según el profesor y doctor Vo Xuan Vinh, director del Instituto de Investigación Empresarial de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, estos resultados muestran que Vietnam no solo atrae grandes volúmenes de capital, sino que también ofrece un entorno rentable para los inversores.



Asimismo, la estabilidad sociopolítica y el alto ritmo de desembolso de inversiones siguen reforzando la confianza empresarial extranjera.



Los expertos señalan que la transformación digital, el desarrollo de la inteligencia artificial, la industria de semiconductores, la biotecnología, la economía verde y la reestructuración de las cadenas de suministro globales están generando grandes oportunidades para Vietnam, pero también una competencia cada vez más intensa.



Según el profesor asociado Nguyen Thuong Lang, la Resolución 10 hereda y actualiza las orientaciones anteriores, orientándose hacia el desarrollo del sector de IED basado en la innovación, la transición verde y el fortalecimiento de la competitividad nacional.



El enfoque no se limita a atraer inversiones, sino que también busca fortalecer la vinculación con empresas nacionales, promover la transferencia tecnológica y mejorar la capacidad de absorción de la economía.



El experto económico Dinh Tuan Minh consideró que, además de atraer nuevos inversores, Vietnam debe adoptar políticas para incentivar a las empresas de IED existentes a expandir sus operaciones, invertir en I+D, innovar tecnológicamente y mantener una presencia a largo plazo en el país.



Asimismo, señaló que la inversión indirecta en Vietnam aún es modesta en comparación con su potencial. Por ello, es necesario seguir desarrollando el mercado de capitales, construir un centro financiero internacional y mejorar la clasificación del mercado bursátil para atraer más fondos de inversión, especialmente aquellos orientados a empresas tecnológicas e innovadoras./.

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