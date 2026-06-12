Vietnam y Suiza buscan fortalecer la conexión entre sus economías

Berna (VNA) - La Embajada de Vietnam en Suiza, en coordinación con el Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF), organizó un foro económico en formato presencial y virtual bajo el lema “Construyendo economías inteligentes, sostenibles e interconectadas”.



El evento, efectuado el 10 de junio (hora local), reunió a más de 150 participantes, entre ellos responsables de políticas públicas, empresarios, representantes de centros de investigación y entidades educativas de ambos países. También contó con la presencia de importantes organizaciones empresariales suizas, como la Asociación Empresarial Suiza Economiesuisse, la agencia de promoción de inversiones Swiss Global Enterprise, la Asociación de la Industria Suiza (Swissmem) y el Fondo Suizo de Innovación.



Durante la inauguración virtual del foro, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, destacó que la celebración de este evento constituye una actividad significativa para conmemorar el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza (1971-2026), además de contribuir al fortalecimiento de los vínculos empresariales y al impulso de la cooperación económica bilateral.



La funcionaria señaló que, en el marco de su estrategia de desarrollo, Vietnam está promoviendo nuevos motores de crecimiento basados en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el desarrollo sostenible. Asimismo, destacó la prioridad otorgada al desarrollo de infraestructuras, energías limpias y recursos humanos de alta calidad, áreas en las que Suiza posee fortalezas significativas y donde ambas naciones cuentan con amplias oportunidades de cooperación complementaria.



Al valorar positivamente los resultados de la cooperación económica bilateral, Le Thi Thu Hang reiteró que Vietnam da la bienvenida y desea que las empresas suizas continúen ampliando sus inversiones y consolidando su presencia a largo plazo en el país, especialmente en sectores como alta tecnología, innovación, transición verde, energías renovables, industria farmacéutica, salud y transformación digital.



Asimismo, expresó el interés de Hanoi en fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados, el turismo de alta gama y el desarrollo de centros financieros internacionales. También manifestó su confianza en que la pronta firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) abrirá nuevas oportunidades de colaboración entre Vietnam y Suiza.



Por su parte, la directora de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, Helene Budliger Artieda, elogió los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo y los objetivos estratégicos fijados por el Gobierno vietnamita en áreas como el crecimiento económico y la protección del clima. Además, afirmó que Suiza está dispuesta a acompañar a Vietnam en su próxima etapa de desarrollo.



La funcionaria también expresó su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones bilaterales durante los últimos 55 años, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión y la cooperación para el desarrollo.



Tras destacar que Vietnam se está consolidando como un nuevo centro manufacturero y un eslabón clave de las cadenas de suministro regionales y globales, además de representar un mercado de más de 100 millones de habitantes, Budliger Artieda manifestó su esperanza de que Vietnam y el bloque EFTA logren superar pronto sus diferencias y concluyan las negociaciones del TLC, creando así un nuevo impulso para una cooperación más eficaz.



Posteriormente, durante cinco sesiones temáticas dedicadas al comercio, las finanzas, la innovación y la formación de recursos humanos, los ponentes analizaron cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados, el libre comercio, el fortalecimiento de la resiliencia económica ante las crisis, la conexión de los mercados de capitales y los centros financieros, así como la innovación, la inteligencia artificial (IA), la confianza digital, la transformación industrial, la seguridad energética y las cadenas de suministro.



Los participantes coincidieron en que, en un contexto internacional marcado por dificultades económicas y por el impacto de tensiones geopolíticas y geoeconómicas, Vietnam y Suiza deben reforzar el diálogo, consolidar la confianza mutua y generar nuevos motores de crecimiento sobre la sólida base de más de medio siglo de relaciones bilaterales.

Los delegados participan en una sesión de debate durante el evento. (Foto: VNA)

Asimismo, debatieron sobre el potencial y las oportunidades de cooperación en áreas complementarias como el crecimiento verde, la transformación digital y las infraestructuras inteligentes. También compartieron experiencias suizas en materia de atracción de inversiones, desarrollo de centros financieros internacionales y formación de talento altamente cualificado.



Numerosas intervenciones destacaron a Vietnam como un destino atractivo dentro de la estrategia de expansión regional de las empresas suizas y expresaron su expectativa de que las negociaciones del TLC entre Vietnam y la EFTA concluyan próximamente, facilitando los flujos comerciales y creando mejores condiciones para las empresas e inversionistas de ambas partes.



Este es el tercer año consecutivo que la Embajada de Vietnam en Suiza y el SVEF organizan un evento económico de gran escala en la ciudad de Zúrich, considerada el principal centro económico del país europeo. El foro tiene como objetivo proporcionar un espacio de intercambio entre responsables políticos, empresas, centros de investigación y universidades de ambos países para promover nuevas ideas y explorar oportunidades de cooperación, además de servir como puente para fortalecer los lazos empresariales y fomentar una colaboración más efectiva entre Vietnam y Suiza./.