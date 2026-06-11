Vietnam redefine su estrategia comercial más allá de las promociones y descuentos

Hanoi (VNA) - Las empresas minoristas de Vietnam están reorientando sus estrategias hacia la mejora de la experiencia del cliente, la transformación digital y la construcción de ecosistemas comerciales modernos, con el objetivo de fortalecer la fidelidad de los consumidores y reducir la dependencia de las tradicionales campañas de descuentos para estimular la demanda.



La temporada de descuentos impulsa las compras de verano



Entre finales de mayo y mediados de junio, las principales cadenas minoristas del país han puesto en marcha amplios programas promocionales para incentivar el consumo durante la temporada estival.



Uno de los ejemplos más destacados es la campaña “Festival de verano - Venta con descuento a tope”, organizada por Saigon Co.op en toda su red de establecimientos, incluidos Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile y Cheers, además de sus plataformas digitales. La iniciativa ofrece descuentos de hasta el 50% en miles de productos, especialmente aquellos de alta demanda durante los meses más calurosos, como bebidas refrescantes, helados, alimentos frescos, frutas, productos para el cuidado de la salud y artículos para el hogar.



En Hanoi, Lotte Mart desarrolla una campaña promocional con rebajas de hasta el 50% en numerosos productos, complementada con beneficios exclusivos para clientes afiliados. Por su parte, la cadena GO! aplica descuentos a miles de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos frescos, verduras, yogures, bebidas y productos congelados.



La competencia por atraer consumidores también se intensifica en el entorno digital. Con motivo de la campaña comercial del 6 de junio, Lazada lanzó cupones de alto valor, envíos gratuitos, amplió el periodo de devoluciones hasta 30 días y aplicó promociones a miles de marcas nacionales e internacionales. Además, la integración de las tiendas TMALL y Gmarket permite a los consumidores acceder a productos originales de China y Corea del Sur a precios más competitivos.



Estas iniciativas reflejan los esfuerzos del sector minorista por reactivar el consumo en un contexto en el que los hogares muestran una mayor cautela a la hora de gastar.



Más allá de las promociones: construir un mercado interno sólido



Sin embargo, los expertos coinciden en que las rebajas de precios constituyen solo una solución temporal. Actualmente, los consumidores valoran no solo el costo de los productos, sino también factores como la calidad, la comodidad, la experiencia de compra y los beneficios adicionales asociados a cada marca.



La presidenta de la Asociación de Minoristas de Vietnam, Tran Thi Phuong Lan, considera que las empresas deben replantear sus estrategias de estímulo al consumo. A su juicio, los establecimientos comerciales deben evolucionar hacia espacios de experiencia que integren actividades culturales, de entretenimiento e interacción comunitaria, creando así nuevos incentivos para atraer a los clientes.



Esta visión cobra especial relevancia en un momento en que el Gobierno identifica al mercado interno como uno de los principales motores del crecimiento económico nacional. En consecuencia, las políticas de promoción del consumo forman parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la demanda doméstica.



La Resolución No. 88/NQ-CP sobre el desarrollo del mercado interno y el estímulo al consumo establece que el objetivo no es únicamente incrementar las compras a corto plazo, sino también fortalecer los vínculos entre producción y consumo, ampliar la capacidad de absorción de mercancías y consolidar el mercado nacional.



Para avanzar en esta dirección, el Ministerio de Industria y Comercio impulsa soluciones integrales relacionadas con la infraestructura comercial, la logística y la promoción del consumo.



Una de las iniciativas más destacadas es el desarrollo de centros comerciales tipo outlet vinculados al turismo y al ocio. Según los planes oficiales, para 2030 Vietnam contará con al menos cinco grandes complejos de este tipo en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Quang Ninh y An Giang.



Asimismo, las autoridades estudian la aplicación de un mecanismo de devolución inmediata del impuesto al valor agregado (IVA) para turistas internacionales en establecimientos libres de impuestos. Se espera que esta medida contribuya a dinamizar el consumo, facilitar la circulación de mercancías y reforzar el atractivo de Vietnam como destino de compras.



Paralelamente, el comercio electrónico continúa consolidándose como uno de los principales motores del consumo interno. Actualmente, el sector alcanza un valor estimado de 31 mil millones de dólares y representa alrededor del 11% de las ventas minoristas de bienes y de los ingresos por servicios de consumo del país.



Estas cifras confirman que el comercio electrónico ha dejado de ser un canal complementario para convertirse en un pilar fundamental del sistema comercial moderno de Vietnam./.

VNA