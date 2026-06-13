Hanoi (VNA) - El segundo Diálogo de Altos Funcionarios entre Vietnam y Australia se llevó a cabo en esta capital bajo la copresidencia del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong y la secretaria adjunta del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Michelle Chan, con el fin de evaluar los nexos bilaterales y trazar nuevas líneas de cooperación estratégica.



Durante el encuentro, ambas partes repasaron la implementación del Programa de Acción para la Asociación Estratégica Integral bilateral durante el período 2024-2027. Las delegaciones expresaron su satisfacción por el desarrollo sólido y eficiente de los vínculos, destacando que el 96% de los objetivos de cooperación incluidos en dicho plan de acción ya se han completado o se ejecutan según el cronograma previsto.



En el ámbito económico, los funcionarios elogiaron la efectividad del comercio y las inversiones mutuas, con un intercambio comercial bilateral que superó los 14 mil millones de dólares. Asimismo, resaltaron el éxito del primer evento “Encuentro con Australia 2026”, celebrado en mayo con el respaldo de Ciudad Ho Chi Minh, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la agencia Austrade.



Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia (Foto: VNA)



El vicecanciller Nguyen Manh Cuong agradeció el mensaje de felicitación de la canciller australiana, Penny Wong, y la asistencia de Michelle Chan al tercer Foro del Futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El diplomático vietnamita enfatizó que Australia constituye un amigo y socio de gran relevancia para su país en múltiples campos, tales como la cooperación para el desarrollo, la educación, la capacitación, la defensa y el comercio.



Por su parte, Michelle Chan felicitó a Vietnam por la organización del foro regional y ratificó que Australia es un socio firme y confiable que busca profundizar los lazos bilaterales. Recordó que el país oceánico se mantiene como uno de los mayores socios de desarrollo de Vietnam, con una asistencia anual promedio de más de 96 millones de dólares australianos (AUD) enfocada en la transición verde, digital y energética, así como en la innovación y el desarrollo del sector privado.



De cara al futuro, ambas partes acordaron coordinar estrechamente los preparativos para los próximos intercambios de alto nivel. Del mismo modo, pactaron impulsar medidas de ruptura en las áreas de defensa, seguridad, ciencia, tecnología y lazos pueblo a pueblo, con miras a fortalecer la resiliencia económica y tecnológica mutua, especialmente en materia de tecnologías avanzadas y minerales estratégicos.



En el contexto comercial, Vietnam dio la bienvenida a la implementación de la Estrategia Económica del Sudeste Asiático hasta 2040 de Australia, en la cual la nación indochina figura como un socio clave. Hanoi también saludó la expansión de las inversiones australianas en finanzas verdes y mitigación del cambio climático, al tiempo que ambas delegaciones acordaron acelerar la Estrategia para el Fortalecimiento de la Conectividad Económica.



Al abordar la agenda internacional, los representantes coincidieron en que el escenario mundial presenta desafíos estratégicos y de seguridad complejos. En este sentido, reafirmaron su compromiso de apoyarse mutuamente en los foros multilaterales, promover el diálogo, salvaguardar el derecho internacional y respaldar el papel central de la ASEAN en la arquitectura regional.



Los dos países subrayaron la importancia crucial de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en la región. Reiteraron además la necesidad de resolver las disputas por medios pacíficos de conformidad con las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.