Era de ascenso: realidad del desarrollo de Vietnam y respuesta a argumentos distorsionados

Hanoi (VNA) - La expresión “era de ascenso” de la nación es un concepto estratégico que marca una nueva etapa de desarrollo del país, definida claramente en los documentos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y orientada hacia el XIV Congreso. No se trata únicamente de un objetivo político, sino también de una aspiración de desarrollo acorde con las exigencias de la era actual.



Sin embargo, algunas fuerzas hostiles y elementos oportunistas han distorsionado este concepto, afirmando que se trata simplemente de un “eslogan propagandístico” sin base real. El objetivo de estos argumentos es sembrar dudas, debilitar la confianza social e influir en la percepción de una parte de los cuadros, militantes y ciudadanos.



Según la profesora asociada, doctora Nguyen Thi Bao, exinspectora jefe, profesora titular de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, se trata de una táctica habitual destinada a negar el papel de liderazgo del Partido, desconocer los logros del proceso de renovación (Doi moi) y oscurecer las perspectivas de desarrollo del país.



Estas interpretaciones erróneas suelen confundir la aspiración de desarrollo con el populismo, las dificultades coyunturales con la negación del futuro, y el esfuerzo necesario con promesas infundadas.



La realidad de más de 40 años de renovación constituye una evidencia clara que refuta estas afirmaciones. De una economía pobre y sometida a embargos, Vietnam ha pasado a convertirse en una economía abierta, profundamente integrada en las cadenas de valor globales. El nivel de vida de la población ha mejorado, la defensa y la seguridad se han mantenido firmes y la posición internacional del país se ha elevado de forma constante.



En el período 2021-2025, el crecimiento económico promedio alcanzó alrededor del 6,2 % anual, situándose entre los más altos de la región y del mundo; en particular, en 2025 se registró un crecimiento del 8,02 %. El comercio exterior superó los 900 mil millones de dólares, reafirmando la creciente posición de Vietnam en la economía global.



Estos resultados muestran que la “era de ascenso” no es un simple eslogan, sino un proceso respaldado por logros y datos concretos.



El teniente coronel, doctor Pham Van Long, profesor de la Universidad Política del Ministerio de Defensa, señaló que la refutación de los argumentos incorrectos debe basarse en la teoría, la práctica y los resultados de desarrollo.



Más importante aún, indicó, es necesario ayudar a la población, las empresas, los cuadros y las generaciones jóvenes a comprender la relación entre la aspiración nacional de desarrollo y sus propios intereses, responsabilidades y futuro.



Según la doctora Nguyen Thi Mai Chi, de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, en el contexto en el que el espacio digital se ha convertido en un frente clave, la protección de los fundamentos ideológicos del Partido requiere una renovación profunda, aplicando eficazmente la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y el análisis de datos para detectar y enfrentar oportunamente la información falsa o distorsionada.



Al mismo tiempo, enfatizó, es necesario construir un equipo de cuadros con firmeza política, alta competencia profesional y habilidades tecnológicas a la altura de las nuevas exigencias.



Puede afirmarse que la realidad del desarrollo del país ha demostrado que la “era de ascenso” es una síntesis político-ideológica de una nueva etapa de desarrollo; un llamado a la acción que impulsa la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero para 2045./.

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