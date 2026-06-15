Líder vietnamita encabeza comité directivo de relaciones exteriores e integración

Hanoi (VNA) - El Buró Político decidió establecer el Comité Directivo Central de Relaciones Exteriores e Integración Internacional, compuesto por 37 miembros y presidido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



Según la Decisión N.º 198-QD/TW, el primer ministro, Le Minh Hung, asumirá el cargo de vicepresidente permanente del Comité Directivo. Los otros subjefes serán el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu.



El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, desempeñará la función de miembro permanente de la entidad.



El Comité, integrado por 37 miembros, incluye a líderes no solo de organismos del Partido, la Asamblea Nacional y el Frente de la Patria de Vietnam, sino también a altos funcionarios de todos los ministerios, así como a autoridades de localidades clave como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Can Tho, Hue y Dong Nai.



El Comité también incluye tres grupos de trabajo intersectoriales: el Subcomité de Economía, Ciencia y Tecnología, presidido por el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc; el Subcomité de Política, Defensa y Seguridad, dirigido por el viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang; y el Subcomité de Cultura, Asuntos Sociales y Educación, a cargo de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.



Las funciones, deberes, poderes, regímenes de trabajo y relaciones laborales del Comité Directivo se regirán por el reglamento del Buró Político./.

VNA