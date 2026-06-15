Líder vietnamita apuesta por un trabajo ideológico más moderno, proactivo y eficaz en la era digital

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión de trabajo con la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central para examinar el proyecto de Estrategia del trabajo ideológico del Partido en el contexto de la transformación digital.



Durante la sesión, los participantes analizaron el papel, alcance y naturaleza de la estrategia, así como sus principales pilares político-ideológicos, la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido en el ciberespacio y los mecanismos para su implementación.



En sus intervenciones, To Lam destacó que la elaboración de esta estrategia responde a una necesidad objetiva y urgente, además de tener una importancia estratégica a largo plazo. Subrayó que el desafío actual no consiste únicamente en renovar los métodos de propaganda, sino en diseñar un marco estratégico capaz de permitir que el trabajo ideológico acompañe, oriente y lidere las profundas transformaciones que experimentan el entorno informativo, los medios de comunicación y la vida social.



Según el dirigente, el objetivo fundamental es convertir el trabajo ideológico en una capacidad esencial de liderazgo del Partido en la era digital, contribuyendo a preservar sus fundamentos ideológicos, fortalecer el consenso social, consolidar la confianza de la ciudadanía y respaldar el cumplimiento de las metas de desarrollo nacional.



Al expresar su respaldo a la orientación general del proyecto, To Lam pidió que este refleje claramente una renovación del pensamiento, orientada a fortalecer la confianza social, modernizar la comunicación política, promover el diálogo y la capacidad de persuasión, gestionar la información a partir de datos y reforzar las capacidades de previsión, alerta temprana y orientación estratégica.



Asimismo, advirtió contra una excesiva dependencia de los aspectos tecnológicos, al señalar que herramientas como los datos y la inteligencia artificial son importantes, pero no pueden sustituir la firmeza política, la base teórica, la ética revolucionaria ni la capacidad de convicción de los cuadros y militantes.

En la reunión. (Fuente: VNA)

En cuanto a los principios rectores de la estrategia, propuso adoptar como lema permanente “Proactividad, agudeza, persuasión y eficacia”. La proactividad, explicó, implica anticiparse a las tendencias de la opinión pública y evitar vacíos informativos; la agudeza exige fundamentos políticos sólidos, argumentos científicos y herramientas modernas para defender los principios ideológicos del Partido y combatir informaciones nocivas o posiciones erróneas; la persuasión requiere comunicar de forma clara, comprensible y fundamentada, fomentando el diálogo y la escucha; mientras que la eficacia debe reflejarse en resultados concretos, responsabilidades definidas y cambios reales en la conciencia social y la implementación de las políticas.



To Lam insistió además en que la estrategia debe sustentarse en cuatro orientaciones fundamentales: mantener firmemente los fundamentos ideológicos del Partido al tiempo que se renuevan los métodos de trabajo; situar la labor ideológica dentro del conjunto de capacidades de liderazgo y gobernanza del Partido; combinar estrechamente la construcción y la lucha ideológica, tomando la primera como eje principal; y aprovechar los datos, la previsión y los mecanismos de alerta temprana como herramientas de apoyo, colocando a las personas en el centro, a los cuadros como elemento clave y al pueblo como protagonista en la defensa de los fundamentos ideológicos.



El mandatario afirmó que la meta general es construir un sistema de trabajo ideológico moderno, proactivo, profesional y eficaz, sustentado en una sólida base política, una infraestructura unificada de datos digitales, una comunicación política moderna, una formación teórica de calidad y un equipo de funcionarios con firmeza política, capacidades digitales y espíritu ejemplar.



Respecto a las tareas prioritarias, subrayó la necesidad de unificar la conciencia y la responsabilidad dentro de todo el Partido sobre la importancia estratégica del trabajo ideológico en el nuevo contexto; desarrollar un ecosistema de datos digitales al servicio de la dirección y la gestión; fortalecer las capacidades de análisis, previsión y alerta temprana; renovar la comunicación política para hacerla más cercana a la ciudadanía y más persuasiva; y reforzar la protección de los fundamentos ideológicos del Partido.



Asimismo, destacó la importancia de promover la participación activa de la población en la construcción de un entorno informativo sano, donde los ciudadanos no solo reciban información, sino que también contribuyan a difundir valores positivos, defender la verdad y fortalecer la confianza social.



El dirigente también abogó por renovar la enseñanza de la teoría política y el estudio de las resoluciones partidistas para hacerlos más prácticos y vinculados a las tareas concretas, además de fortalecer la capacitación del personal especializado, perfeccionar el marco institucional y establecer mecanismos de evaluación centrados en resultados tangibles, como la evolución de la conciencia social, la disciplina en la ejecución de las tareas y el nivel de confianza de la población.



To Lam instó a la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas a completar cuanto antes el proyecto, garantizando que sea ambicioso, claro, viable, medible y acompañado de responsabilidades bien definidas, con vistas a su pronta presentación ante el Buró Político./.