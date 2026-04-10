Política

Secretario general del PCV firma normativa sobre el trabajo político e ideológico en el Partido

En representación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el secretario general del PCV, To Lam, firmó la promulgación del Reglamento No. 19-QĐ/TW sobre el trabajo político e ideológico en el Partido.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) En representación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el secretario general del PCV, To Lam, firmó la promulgación del Reglamento No. 19-QĐ/TW sobre el trabajo político e ideológico en el Partido.

El documento establece objetivos, requisitos y principios; contenidos y métodos; responsabilidades de los comités partidarios, las organizaciones del Partido y los cuadros y militantes; así como los mecanismos de control disciplinario, supervisión, recompensas y sanción de violaciones en este ámbito.

La normativa se aplica a todas las organizaciones del Partido y a sus cuadros y militantes.

El Reglamento No. 19-QĐ/TW subraya que su objetivo es elevar la conciencia, la responsabilidad, la firmeza política, la ética, el estilo de vida, así como la capacidad profesional y de gestión de situaciones complejas en la práctica. Asimismo, busca mantener firmes los ideales revolucionarios, la base ideológica y los principios organizativos del Partido, y combatir la degradación en el pensamiento político, la moral y el estilo de vida, así como fenómenos de “autoevolución” y “autotransformación”.

Al mismo tiempo, el reglamento tiene como objetivo fortalecer al Partido en los ámbitos político, ideológico, organizativo y de personal, con el fin de elevar su capacidad de liderazgo, la eficacia de la gestión estatal y su credibilidad. Asimismo, busca preservar la unidad, la integridad y la ejemplaridad dentro del Partido; consolidar la confianza de la ciudadanía en el Partido, el Estado y el sistema socialista; y garantizar su liderazgo absoluto e integral sobre el Estado y la sociedad.

El reglamento establece la necesidad de construir un entorno político e ideológico sano y transparente, mantener la disciplina, promover la democracia junto con la responsabilidad individual, y reforzar el papel ejemplar de los cuadros, especialmente de quienes ocupan cargos de dirección. El trabajo político e ideológico debe ser innovador, eficaz y con visión de futuro, contribuyendo a la cohesión interna del Partido y al consenso social, así como al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

El documento define cuatro principios fundamentales: tomar como eje rector la defensa y promoción firme de los “cuatro principios fundamentales”; cumplir estrictamente las normas organizativas del Partido, en particular el centralismo democrático, así como la crítica y la autocrítica; supervisar de forma proactiva las tendencias ideológicas, orientar oportunamente la opinión pública y anticipar con precisión la evolución de los contextos nacional e internacional para ofrecer una orientación política e ideológica adecuada; y asegurar una estrecha articulación con el trabajo organizativo y de personal, la protección política interna, la inspección y supervisión, la movilización de masas y la implementación efectiva de las tareas políticas.

En cuanto a su contenido, el reglamento subraya la necesidad de aplicar de manera continua y creativa el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, adaptándolos a la realidad vietnamita, así como de promover la cultura del Partido, los valores éticos y el patriotismo.

Asimismo, impulsa la transformación digital y el uso de herramientas de comunicación modernas para aumentar la eficacia del trabajo ideológico, especialmente en el ciberespacio.

El reglamento entró en vigor el 8 de abril de 2026./.

VNA
#Partido Comunista de Vietnam #trabajo político e ideológico
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