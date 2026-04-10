Secretario general del PCV firma normativa sobre el trabajo político e ideológico en el Partido

Hanoi (VNA) En representación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el secretario general del PCV, To Lam, firmó la promulgación del Reglamento No. 19-QĐ/TW sobre el trabajo político e ideológico en el Partido.



El documento establece objetivos, requisitos y principios; contenidos y métodos; responsabilidades de los comités partidarios, las organizaciones del Partido y los cuadros y militantes; así como los mecanismos de control disciplinario, supervisión, recompensas y sanción de violaciones en este ámbito.



La normativa se aplica a todas las organizaciones del Partido y a sus cuadros y militantes.



El Reglamento No. 19-QĐ/TW subraya que su objetivo es elevar la conciencia, la responsabilidad, la firmeza política, la ética, el estilo de vida, así como la capacidad profesional y de gestión de situaciones complejas en la práctica. Asimismo, busca mantener firmes los ideales revolucionarios, la base ideológica y los principios organizativos del Partido, y combatir la degradación en el pensamiento político, la moral y el estilo de vida, así como fenómenos de “autoevolución” y “autotransformación”.



Al mismo tiempo, el reglamento tiene como objetivo fortalecer al Partido en los ámbitos político, ideológico, organizativo y de personal, con el fin de elevar su capacidad de liderazgo, la eficacia de la gestión estatal y su credibilidad. Asimismo, busca preservar la unidad, la integridad y la ejemplaridad dentro del Partido; consolidar la confianza de la ciudadanía en el Partido, el Estado y el sistema socialista; y garantizar su liderazgo absoluto e integral sobre el Estado y la sociedad.



El reglamento establece la necesidad de construir un entorno político e ideológico sano y transparente, mantener la disciplina, promover la democracia junto con la responsabilidad individual, y reforzar el papel ejemplar de los cuadros, especialmente de quienes ocupan cargos de dirección. El trabajo político e ideológico debe ser innovador, eficaz y con visión de futuro, contribuyendo a la cohesión interna del Partido y al consenso social, así como al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.



El documento define cuatro principios fundamentales: tomar como eje rector la defensa y promoción firme de los “cuatro principios fundamentales”; cumplir estrictamente las normas organizativas del Partido, en particular el centralismo democrático, así como la crítica y la autocrítica; supervisar de forma proactiva las tendencias ideológicas, orientar oportunamente la opinión pública y anticipar con precisión la evolución de los contextos nacional e internacional para ofrecer una orientación política e ideológica adecuada; y asegurar una estrecha articulación con el trabajo organizativo y de personal, la protección política interna, la inspección y supervisión, la movilización de masas y la implementación efectiva de las tareas políticas.



En cuanto a su contenido, el reglamento subraya la necesidad de aplicar de manera continua y creativa el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh, adaptándolos a la realidad vietnamita, así como de promover la cultura del Partido, los valores éticos y el patriotismo.



Asimismo, impulsa la transformación digital y el uso de herramientas de comunicación modernas para aumentar la eficacia del trabajo ideológico, especialmente en el ciberespacio.



El reglamento entró en vigor el 8 de abril de 2026./.

VNA