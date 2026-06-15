Política

Académica china valora modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China, valoró el modelo de gobierno local de dos niveles de Vietnam como una reforma administrativa audaz, que refleja la determinación del país de racionalizar el aparato estatal y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China. (Foto: VNA)
La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China, valoró el modelo de gobierno local de dos niveles de Vietnam como una reforma administrativa audaz, que refleja la determinación del país de racionalizar el aparato estatal y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

Según la académica, la eliminación del nivel intermedio y la asignación directa a nivel provincial de la gestión de las comunas puede contribuir a reducir los costos administrativos, mejorar la eficacia en la implementación de políticas y acortar el proceso de asignación de recursos.

De este modo, señaló, los servicios públicos podrían prestarse con mayor rapidez y responder mejor a las necesidades de la población.

Desde la perspectiva de la economía institucional, la supresión del nivel distrital y la reestructuración del modelo provincia–comuna no solo implican una simplificación del aparato estatal, sino también una redistribución de las funciones de gestión y los costos de transacción.

Esta reforma busca reducir la pérdida de información en el proceso de gobernanza, permitiendo que las políticas públicas lleguen de forma más directa al nivel local.

No obstante, la profesora Tao Yitao señaló que un año es insuficiente para evaluar el éxito o el fracaso del modelo. El aspecto innovador radica en la disposición a transformar el modelo tradicional de gobernanza, aunque su eficacia final dependerá de la descentralización del poder, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la mejora del marco institucional y legal.

Para garantizar la eficacia a largo plazo de la reforma, la académica propuso que Vietnam se centre en tres tareas principales.

En primer lugar, es necesario asegurar la coherencia entre competencias, recursos financieros y personal; la descentralización hacia el nivel local debe ir acompañada de recursos adecuados.

En segundo lugar, se debe impulsar la construcción de un gobierno digital mediante el uso de macrodatos, computación en la nube y tecnologías digitales para mejorar la eficiencia de la gestión y la supervisión.

En tercer lugar, se ha de reforzar la formación y el desarrollo de capacidades del personal a nivel local, especialmente en áreas como finanzas, planificación urbana y servicios públicos.

La profesora Tao Yitao expresó su confianza en que, si Vietnam mantiene una orientación de desarrollo centrada en las personas, la reforma administrativa generará resultados positivos y, al mismo tiempo, mejorará el atractivo institucional del país y su posición en el escenario internacional./.

VNA
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