Política

Vietnam respalda reforma del Consejo de Seguridad mediante negociaciones

Vietnam ratificó su firme postura de apoyar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de consolidar la credibilidad, legitimidad y eficiencia de ese órgano encargado de salvaguardar la paz y la seguridad globales, durante la sexta sesión plenaria del proceso de Negociaciones Intergubernamentales (IGN) celebrada en la sede de la institución en Nueva York.

El ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)
El ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)

Nueva York (VNA) - Vietnam ratificó su firme postura de apoyar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de consolidar la credibilidad, legitimidad y eficiencia de ese órgano encargado de salvaguardar la paz y la seguridad globales, durante la sexta sesión plenaria del proceso de Negociaciones Intergubernamentales (IGN) celebrada en la sede de la institución en Nueva York.

En el foro multilateral, copresidido por los embajadores y jefes de las misiones permanentes de los Países Bajos y Kuwait ante la ONU, las delegaciones centraron sus debates en el documento de síntesis de posiciones en el marco del proceso de las IGN, un texto elaborado por las naciones coordinadoras que recopila los puntos de consenso y las divergencias persistentes entre los Estados miembros sobre la reestructuración de dicha entidad.

Durante las sesiones de trabajo, numerosos países y bloques regionales coincidieron en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad para elevar su representatividad frente a los desafíos cada vez más complejos que amenazan la estabilidad internacional.

Las intervenciones abordaron con detenimiento los modelos de reforma estructural, la ampliación de la membresía, la representación geográfica, el uso del derecho de veto, las metodologías operativas del organismo y las directrices estratégicas para impulsar el proceso de negociación en el período inmediato.

Al intervenir en la sesión plenaria, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU, aseveró con determinación que la reforma del Consejo de Seguridad constituye un imperativo urgente en la coyuntura contemporánea.

El diplomático vietnamita reafirmó que Vietnam mantiene su respaldo a la expansión tanto de la categoría de miembros permanentes como de los no permanentes, bajo la premisa de garantizar una representación equitativa para las distintas regiones geográficas del planeta.

Hai Luu hizo especial hincapié en la urgencia de fortalecer la participación de los países de África y de Asia-Pacífico en el Consejo de Seguridad, debido a que la presencia de estas regiones no se encuentra reflejada de manera proporcional ni justa dentro de la estructura orgánica actual del referido organismo de la ONU.

Desde la perspectiva de Vietnam, resulta fundamental continuar impulsando discusiones más profundas sobre aquellos contenidos que ya han alcanzado un amplio consenso entre las delegaciones, de manera particular las reformas orientadas a optimizar los métodos de trabajo de la entidad.

Las propuestas vietnamitas apuntan a elevar la transparencia, rendición de cuentas y efectividad operativa del Consejo de Seguridad, tras argumentar que potenciar las áreas de coincidencia general facilitará el cierre progresivo de las brechas de opinión existentes, fortalecerá el entendimiento mutuo y sentará las bases definitivas para lograr avances sustanciales en el proceso de reforma.

La representación diplomática reafirmó ante el plenario que Vietnam continuará participando en las sesiones del mecanismo de las IGN con un espíritu constructivo, buena voluntad y alto sentido de la responsabilidad.

Asimismo, el país reiteró su plena disposición de coordinar estrechamente sus esfuerzos con los demás Estados miembros y los copresidentes del foro con el objetivo compartido de promover una reforma del Consejo de Seguridad que arroje resultados tangibles y responda de forma genuina a los intereses comunes de la comunidad internacional./.

VNA
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