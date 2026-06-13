Vietnam se une a Grupo de Amigos en la ONU contra la trata de personas mediante tecnologías

Nueva York (VNA) - Vietnam reafirmó su compromiso internacional en la lucha contra los delitos transnacionales al participar como miembro fundador en el lanzamiento del Grupo de Amigos de las Naciones Unidas (ONU) sobre la prevención y el combate a la trata de personas que utilizan tecnologías.



La ceremonia de presentación de este mecanismo de cooperación, impulsado por una iniciativa de Corea del Sur y respaldado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se efectuó en la sede de la organización en Nueva York con la adhesión de 23 países de diversas regiones del planeta.



Durante la apertura del evento, la directora ejecutiva de la UNODC y directora general de la Oficina de la ONU en Viena, Monica Juma, catalogó a la trata de personas como un crimen transnacional grave que atenta contra la dignidad humana.



Alertó que en el escenario actual de acelerado desarrollo digital, las redes criminales recurren cada vez más al uso de internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, las criptomonedas y las plataformas virtuales para reclutar, controlar y explotar a las víctimas, además de ocultar sus flujos financieros de procedencia ilícita.



El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas. (Foto: VNA)



Al intervenir en la cita, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, reportó que el país indochino registra una tendencia al alza de víctimas de trata de personas captadas mediante anuncios de empleo fraudulentos en espacios virtuales.



Frente al incremento en la sofisticación de las operaciones delictivas, el diplomático enfatizó la urgencia de transformar la propia tecnología en parte de la solución del problema, por lo que Vietnam concede prioridad a la transformación digital, los enfoques basados en datos y la innovación para perfeccionar la prevención, investigación, identificación y asistencia a los afectados.



El representante permanente ratificó la importancia que Hanoi concede a la colaboración con otros Estados, la ONU, la UNODC y demás socios pertinentes. Indicó que la incorporación de múltiples miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en calidad de fundadores del grupo patentiza el compromiso colectivo del bloque para la ejecución de la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.



Asimismo, Do Hung Viet realzó que la Convención de la UNODC, también denominada Convención de Hanoi, constituye un marco de trabajo fundamental para vigorizar la cooperación internacional en el enfrentamiento a los delitos cometidos con herramientas tecnológicas, incluyendo la trata humana. En tal sentido, formuló un llamado a las naciones a continuar con el proceso de firma y ratificación del tratado para propiciar su pronta entrada en vigor.



En el transcurso del lanzamiento, representantes de los diversos Estados miembros intercambiaron experiencias relativas a la respuesta institucional frente a las estafas en línea, las ofertas laborales apócrifas, la explotación sexual en el ciberespacio y el funcionamiento de los centros de fraude en la red.



Los delegados coincidieron en la necesidad de agilizar el intercambio de datos, coordinar investigaciones fronterizas, estrechar la colaboración con el sector privado y resguardar un enfoque de atención centrado primordialmente en las víctimas.



El recién constituido Grupo de Amigos tiene como objetivos centrales elevar la concienciación pública, dinamizar el diálogo político, socializar lecciones institucionales y estrechar las alianzas entre los gobiernos, los organismos internacionales, el sector privado y las compañías tecnológicas globales para neutralizar la trata de personas facilitada por entornos digitales./.