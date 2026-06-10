Vietnam e Irán refuerzan cooperación en IA y nanotecnología

Tel Aviv (VNA) - El embajador de Vietnam en Irán, Nguyen Luong Ngoc, mantuvo diversas reuniones de trabajo con dirigentes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y con principales centros de investigación del país persa, con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología y economía digital.



Durante su encuentro con el ministro iraní de TIC, Sattar Hashemi, ambas partes intercambiaron medidas para fortalecer los vínculos tecnológicos en línea con las tendencias de transformación digital de cada país.



El ministro Hashemi destacó que Irán desempeña un papel relevante en el ecosistema digital de la región del Golfo Pérsico y se encuentra preparado para desarrollar programas conjuntos en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).



Según el funcionario, los operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas digitales iraníes, como Snapp! y Digikala -cada una con más de 30 millones de usuarios- generan un volumen significativo de datos, considerado clave para el desarrollo de aplicaciones de IA.



Asimismo, subrayó que, pese a las sanciones internacionales, Irán ha logrado construir un ecosistema de tecnología financiera (fintech) resiliente y mantener un ritmo constante de innovación.



En la ocasión, el diplomático vietnamita también visitó el Instituto de Investigación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ITRC) de Irán, donde se reunió con su director, Mohammad-Hossein Sheikhi.



En la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) que permita el intercambio de expertos, la transferencia de experiencias y la conexión entre centros de investigación de ambos países en áreas como IA, ciberseguridad, tecnología cuántica y telecomunicaciones.



Nguyen Luong Ngoc afirmó que un mayor conocimiento mutuo sobre las fortalezas tecnológicas de cada país sentará una base sólida para ampliar la cooperación en el futuro.



Asimismo, aseguró que la Embajada de Vietnam en Teherán está plenamente dispuesta a actuar como puente para conectar instituciones de investigación, universidades y empresas tecnológicas de ambas partes.



Por su parte, Sheikhi presentó las capacidades del ITRC y expresó su interés en promover proyectos científicos conjuntos con contrapartes vietnamitas.



En el marco de esta agenda, el embajador vietnamita también sostuvo un encuentro con el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de Exportaciones del Ministerio de TIC de Irán, M. Haji Zeinolabedini, para evaluar oportunidades concretas en los sectores de alta tecnología e innovación.



Irán es considerado actualmente uno de los países en desarrollo con capacidades destacadas en IA y ciberseguridad, con tecnologías y productos competitivos en el mercado internacional. Estos contactos del jefe de la misión diplomática vietnamita abren nuevas perspectivas para fortalecer la cooperación en transformación digital y conectar a las agencias estatales y comunidades empresariales de ambos países./.

VNA