Subastarán en Vietnam 76 dominios de internet de alta categoría

Hanoi (VNA) - Un total de 76 nombres de dominio de segundo nivel con solo dos caracteres bajo la extensión nacional “.vn” se someterán de manera oficial a una subasta pública en línea los días 25 y 26 de junio, una iniciativa que busca optimizar la gestión de los recursos digitales y potenciar la presencia en línea de las empresas en el ecosistema de la economía digital.



De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Centro de Internet de Vietnam, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, este proceso corresponde a la segunda ronda de licitaciones del año 2026 para el grupo de dominios cortos, atractivos y de alta valoración comercial en el entorno virtual.



Con anterioridad, el 20 de mayo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó el listado de las direcciones digitales seleccionadas para esta segunda fase de adjudicación. Las autoridades sectoriales precisaron que estos grupos de dominios poseen una longitud reducida, existencias limitadas, una alta capacidad de reconocimiento mnemotécnico y un valor estratégico para las actividades de construcción de marca, transacciones comerciales y desarrollo de identidad corporativa en la red.



Las sesiones de licitación pública se organizarán bajo estrictos principios de transparencia y apertura informativa para todos los interesados. El precio de reserva inicial establecido por las entidades organizadoras para cada nombre de dominio individual es de 10 millones de dong vietnamita (aproximadamente 400 dólares). Cualquier individuo, organización civil o entidad empresarial que cumpla a cabalidad con los requisitos legales estipulados en la normativa vigente puede registrarse para participar en el proceso a través del sistema de subastas virtuales de la Compañía de Subastas de Sociedades de Vietnam.



Según las evaluaciones técnicas del Centro de Internet de Vietnam, la adquisición de un nombre de dominio de alta categoría y valor estratégico ayuda a las empresas a perfeccionar sus planes de posicionamiento digital y a incrementar de forma notable la visibilidad de su identidad corporativa.



Al mismo tiempo, poseer estas direcciones funciona como una medida de prevención activa frente a los riesgos operativos que surgen cuando terceros agentes registran o explotan de manera indebida términos estrechamente vinculados a marcas consolidadas en el mercado.



Tras la conclusión de las jornadas de subasta y una vez que los ganadores de las pujas cumplan con la totalidad de las obligaciones financieras correspondientes según los reglamentos, quienes obtengan la adjudicación recibirán la autorización legal para registrar y utilizar formalmente las direcciones web, de acuerdo con el marco jurídico nacional sobre telecomunicaciones e internet.



La implementación de este esquema de subastas para los derechos de uso de los dominios nacionales de internet constituye una de las soluciones clave de Hanoi para elevar la eficiencia en la explotación de los recursos digitales soberanos. Este mecanismo garantiza una igualdad de oportunidades en el acceso a activos virtuales de alta demanda, al tiempo que contribuye de manera decidida a impulsar el avance de la economía digital, la sociedad digital y la consolidación de las marcas comerciales de Vietnam en el entorno global de la red.



Los usuarios, corporaciones y entidades interesadas en participar pueden consultar el listado completo de los activos disponibles, los cronogramas detallados de los eventos, los estatutos de la licitación y los requisitos de inscripción en el Portal de información de subastas: https://daugiatenmien.gov.vn/, así como en la plataforma oficial de internet habilitada por la Compañía de Subastas de Sociedades de Vietnam./.

VNA