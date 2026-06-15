Internacional

Tailandia modifica ley de valores para impulsar la economía digital

El Gobierno tailandés está acelerando los esfuerzos para modificar la Ley de Valores y Bolsa con el fin de establecer un marco legal para la emisión y el uso de activos electrónicos.

Primer ministro vietnamita llega a Filipinas para participar en 48ª Cumbre de la ASEAN
Primer ministro vietnamita llega a Filipinas para participar en 48ª Cumbre de la ASEAN

Bangkok (VNA) - El Gobierno tailandés está acelerando los esfuerzos para modificar la Ley de Valores y Bolsa con el fin de establecer un marco legal para la emisión y el uso de activos electrónicos.

Esta medida busca mejorar la movilización de capitales, reducir los costos de transacción e impulsar el crecimiento de la economía digital.

Ratchada Thanadirek, portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Tailandia, reveló que el gobierno prioriza la actualización de las leyes económicas para estar al día con los avances tecnológicos, especialmente mediante la modificación de la Ley de Valores y Bolsa para respaldar sistemáticamente la emisión y el uso de valores electrónicos bajo un marco regulatorio claro, transparente y verificable.

Recientemente, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Representantes con 455 votos a favor, y se designó una comisión especial para examinar los detalles antes de su segunda y tercera lectura. Esto representa un avance significativo en la reestructuración de las leyes del mercado de capitales de Tailandia para apoyar concretamente la economía digital.

Este impulso legislativo forma parte de la política gubernamental de apoyo a la economía digital y la modernización de la infraestructura del mercado de capitales de Tailandia para adaptarla a las transacciones financieras modernas. Los valores electrónicos permitirán la emisión, tenencia, transferencia y uso de valores como garantía de forma electrónica y con validez legal.

Ratchada afirmó que esta enmienda legal no busca introducir nuevos tipos de activos digitales sin regulación, sino aprovechar la tecnología para mejorar los valores existentes, como acciones, bonos o participaciones de inversión.

Asimismo, el Gobierno tailandés hace hincapié en la gestión de riesgos mediante el apoyo a la regulación de los derechos de los tenedores de valores, los registros de valores, la segregación de los activos de los clientes, el uso de valores como garantía y las sanciones por incumplimiento, con el fin de mantener la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado de capitales.

El portavoz indicó que, una vez promulgada la ley, se ofrecerán más opciones de financiación a empresas de todos los tamaños, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que buscan un acceso más eficiente al capital.

Asimismo, preparará al mercado de capitales de Tailandia para respaldar la tecnología financiera moderna y conectarse con la economía digital a largo plazo./.

VNA
#Tailandia #Ley de Valores y Bolsa
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró recientemente que el gobierno está actuando con rapidez para fortalecer la economía, ya que el país enfrenta diversos riesgos, siendo el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo interno el desafío más significativo.

Ver más

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas. (Fuente: Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas)

Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque

El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.

Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)

Vietnam y Rusia fortalecen su amistad tradicional

La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el Día de Rusia (12 de junio), reafirmando los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de la metrópoli sureña y la Federación Rusa.

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Vietnam pide reforzar el papel central de ASEAN

En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.