Tailandia modifica ley de valores para impulsar la economía digital

Bangkok (VNA) - El Gobierno tailandés está acelerando los esfuerzos para modificar la Ley de Valores y Bolsa con el fin de establecer un marco legal para la emisión y el uso de activos electrónicos.



Esta medida busca mejorar la movilización de capitales, reducir los costos de transacción e impulsar el crecimiento de la economía digital.



Ratchada Thanadirek, portavoz de la Oficina del Primer Ministro de Tailandia, reveló que el gobierno prioriza la actualización de las leyes económicas para estar al día con los avances tecnológicos, especialmente mediante la modificación de la Ley de Valores y Bolsa para respaldar sistemáticamente la emisión y el uso de valores electrónicos bajo un marco regulatorio claro, transparente y verificable.



Recientemente, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Representantes con 455 votos a favor, y se designó una comisión especial para examinar los detalles antes de su segunda y tercera lectura. Esto representa un avance significativo en la reestructuración de las leyes del mercado de capitales de Tailandia para apoyar concretamente la economía digital.



Este impulso legislativo forma parte de la política gubernamental de apoyo a la economía digital y la modernización de la infraestructura del mercado de capitales de Tailandia para adaptarla a las transacciones financieras modernas. Los valores electrónicos permitirán la emisión, tenencia, transferencia y uso de valores como garantía de forma electrónica y con validez legal.



Ratchada afirmó que esta enmienda legal no busca introducir nuevos tipos de activos digitales sin regulación, sino aprovechar la tecnología para mejorar los valores existentes, como acciones, bonos o participaciones de inversión.



Asimismo, el Gobierno tailandés hace hincapié en la gestión de riesgos mediante el apoyo a la regulación de los derechos de los tenedores de valores, los registros de valores, la segregación de los activos de los clientes, el uso de valores como garantía y las sanciones por incumplimiento, con el fin de mantener la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado de capitales.



El portavoz indicó que, una vez promulgada la ley, se ofrecerán más opciones de financiación a empresas de todos los tamaños, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que buscan un acceso más eficiente al capital.



Asimismo, preparará al mercado de capitales de Tailandia para respaldar la tecnología financiera moderna y conectarse con la economía digital a largo plazo./.

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