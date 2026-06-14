Indonesia intensifica represión contra comercio ilegal de especies silvestres

Yakarta (VNA) – Las autoridades indonesias frustraron un intento de transportar ilegalmente cerca de 100 aves protegidas desde la provincia de Papúa, en el extremo oriental del país, y están ampliando las investigaciones para desmantelar la red de tráfico de vida silvestre que opera en este caso.



Según el Ministerio de Silvicultura de Indonesia, se llevó a cabo una operación tras recibir información sobre el transporte marítimo de especies silvestres protegidas desde Papúa.



Durante inspecciones en un puerto de Yakarta, los agentes interceptaron y confiscaron alrededor de 100 aves raras endémicas de Papúa antes de que pudieran ingresar al mercado negro.



Las aves rescatadas fueron trasladadas a un centro de rescate de vida silvestre en Yakarta para recibir tratamiento, cuidados y evaluaciones de salud.



Los investigadores están rastreando toda la cadena de tráfico, incluyendo remitentes, destinatarios e intermediarios involucrados en el transporte y la distribución de los animales.



Las autoridades indicaron que la operación tiene como objetivo no solo incautar la vida silvestre traficada ilegalmente, sino también descubrir y desmantelar las redes criminales que se benefician de este comercio.



Papúa alberga uno de los ecosistemas más singulares de Indonesia y es reconocida por su rica biodiversidad, en particular por sus coloridas especies de aves endémicas, muy codiciadas en el comercio de mascotas exóticas. Sin embargo, su rareza las ha convertido en objetivos prioritarios para las redes de caza furtiva y contrabando.



Indonesia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, ha sido identificada desde hace tiempo como un punto crítico para el tráfico ilegal de vida silvestre. Las organizaciones conservacionistas han advertido repetidamente que la caza furtiva y el comercio ilícito representan graves amenazas para muchas especies en peligro de extinción, especialmente en regiones ricas en biodiversidad como Papúa.



La reciente incautación se considera un paso adelante en los esfuerzos de Indonesia por reforzar el control sobre las rutas de tráfico de vida silvestre y proteger a las especies endémicas de un mayor declive en su hábitat natural./.

VNA