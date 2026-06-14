Malasia registra un fuerte aumento de los casos de dengue

Kuala Lumpur (VNA) – Malasia registró un fuerte aumento de las infecciones por dengue durante el primer semestre de este año, con un incremento interanual del 27%, informó el 14 de junio el ministro de Salud de Malasia, Dzulkefly Ahmad.

Hasta el 13 de junio, el país había reportado 33.367 casos de dengue, frente a los 27.640 casos registrados en el mismo período del año pasado. El número de fallecimientos también aumentó, pasando de 16 a 23.

Durante una ceremonia nacional sobre la prevención y el control del dengue en el estado de Sabah, Dzulkefly señaló que la situación en esa región es aún más preocupante, ya que las infecciones se dispararon un 50,4%, alcanzando los 2.866 casos, frente a los 1.905 registrados un año antes. Los distritos más afectados incluyen Kota Kinabalu, Kota Marudu, Tawau, Sandakan, Penampang y Putatan.

El ministro explicó que este aumento se encuentra dentro del ciclo esperado de transmisión del dengue, que suele repetirse cada cuatro o cinco años, aunque subrayó que las autoridades deben mantenerse vigilantes. También señaló que la subvariante DEN-3 se ha convertido en la cepa dominante y está contribuyendo al incremento de las infecciones.

Para reforzar los esfuerzos de control de la enfermedad, el Ministerio de Salud está ampliando su iniciativa de comunidades libres de dengue, que incorpora investigaciones sobre el comportamiento humano con el fin de fomentar prácticas sostenibles de prevención.

Malasia también enfrenta desafíos relacionados con la malaria zoonótica, causada principalmente por el parásito Plasmodium knowlesi, que representó más del 80% de todos los casos de malaria registrados en el país el año pasado./.

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