Indonesia inaugura su primer laboratorio de pruebas de radiactividad para productos del mar



Yakarta (VNA) – Indonesia inauguró su primer laboratorio de análisis de contaminación radiactiva en productos pesqueros, con el objetivo de reforzar la competitividad y la aceptación de sus exportaciones de productos del mar en los mercados internacionales.



El laboratorio, ubicado en Cipayung, en el este de Yakarta, ha obtenido las aprobaciones de la Agencia Reguladora Nuclear de Indonesia y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).



La instalación puede realizar pruebas de una amplia gama de parámetros de seguridad alimentaria, entre ellos la detección de bacterias, virus, metales pesados, residuos y, ahora, también de radionúclidos en alimentos elaborados a base de productos pesqueros.



Las autoridades señalaron que este laboratorio es fundamental para garantizar la aceptación de los productos del mar de Indonesia en un contexto de normas comerciales internacionales cada vez más estrictas./.





VNA