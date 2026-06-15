Internacional

Tailandia endurece el control sobre los contenidos deepfake generados por IA

El Centro Tailandés de Lucha contra las Noticias Falsas advirtió a la población que actúe con cautela al utilizar tecnología de inteligencia artificial (deepfake) para modificar imágenes de otras personas y hacer que aparenten emociones exageradas, ya que dicha conducta puede constituir un delito según la legislación tailandesa cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Bangkok (VNA) - El Centro Tailandés de Lucha contra las Noticias Falsas advirtió a la población que actúe con cautela al utilizar tecnología de inteligencia artificial (deepfake) para modificar imágenes de otras personas y hacer que aparenten emociones exageradas, ya que dicha conducta puede constituir un delito según la legislación tailandesa cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes.

De acuerdo con la Ley de Delitos Informáticos, la creación y publicación de imágenes alteradas que causen vergüenza o humillación a una persona puede acarrear una pena de hasta tres años de prisión y una multa de hasta 200.000 baht (unos 5.400 dólares).

La introducción de datos falsos o distorsionados en un sistema informático también constituye un delito en virtud de la misma ley, sancionado con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 100.000 baht (2.700 dólares).

Asimismo, si la imagen de una persona es editada o modificada por medios electrónicos y posteriormente difundida al público, provocándole vergüenza o perjuicio moral, el acto se considera una infracción de la misma normativa, castigada con hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 200.000 baht.

En caso de que el creador de un deepfake publique imágenes manipuladas o voces falsificadas con la intención de difamar a otra persona, dañar su reputación o exponerla al desprecio o al odio público, la conducta constituye un delito de difamación conforme al Código Penal, incluida la difamación mediante publicación, delito sancionado con hasta dos años de prisión y una multa de hasta 200.000 baht./.

VNA
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