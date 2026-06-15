Indonesia enfrenta crecientes presiones económicas

Yakarta (VNA) - Ante los crecientes desafíos económicos que enfrenta Indonesia, los analistas recomendaron una mayor disciplina fiscal y reformas más favorables al mercado para frenar la salida de capitales.



Como importador neto de petróleo, Indonesia ha sido particularmente vulnerable al aumento de los precios mundiales del crudo, impulsado por las tensiones en Oriente Medio. Desde principios de este año, la bolsa de valores del país ha perdido alrededor de un tercio de su valor, convirtiéndose en uno de los mercados con peor desempeño del mundo, ya que los inversores se apresuraron a vender activos.



Los mercados encontraron un alivio temporal la semana pasada después de que el Banco de Indonesia (BI) elevara su tasa de interés de referencia en un total de 0,75 puntos porcentuales en dos decisiones consecutivas. Sin embargo, los analistas de BMI, una unidad de Fitch Solutions, señalaron que la rupia indonesia sigue estando más de un 7% más débil que en febrero y advirtieron que las continuas presiones de depreciación podrían obligar al banco central a endurecer aún más su política monetaria.



Las tasas de interés más altas representan un desafío directo para el objetivo del presidente Prabowo Subiantode lograr un crecimiento económico del 8% para 2029. El Banco Mundial proyectó la semana pasada que es improbable que el crecimiento de Indonesia supere el 5%, debido a las presiones fiscales.



Podrían surgir nuevos desafíos, ya que la organización MSCI considera rebajar la calificación de riesgo de mercado de Indonesia por la preocupación sobre la transparencia en la propiedad accionaria. Esta medida podría desencadenar otra ola de fuga de capitales.



El economista Deni Friawan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Yakarta, sugirió que el Gobierno debe reducir el gasto para contener el déficit presupuestario. Restablecer la confianza de los inversores, añadió, requerirá resultados tangibles y políticas efectivas, en lugar de meras declaraciones./.

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