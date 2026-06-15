Conflictos con fauna silvestre causan pérdidas millonarias a Malasia

Kuala Lumpur (VNA) - Un total de 76 mil 361 denuncias por conflictos entre seres humanos y animales silvestres, las cuales involucran pérdidas económicas estimadas en 14,5 millones de dólares, se registraron en Malasia entre 2021 y mayo del presente año, una situación alarmante que requiere atención inmediata debido a sus graves repercusiones en la seguridad ciudadana y la economía nacional.



Al intervenir recientemente en las instalaciones del Santuario de Elefantes de Johor, el ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental de la nación del Sudeste Asiático, Arthur Joseph Kurup, enfatizó de manera categórica que estos incidentes recurrentes deben ser abordados con extrema urgencia por las autoridades competentes ya que no solo dañan severamente los cultivos agrícolas y las propiedades materiales locales, sino que también pueden provocar lesiones físicas y la lamentable pérdida de vidas humanas.



De acuerdo con las declaraciones detalladas proporcionadas por el titular, los enfrentamientos directos entre los seres humanos y diferentes especies de animales salvajes, entre las que sobresalen de forma particular los macacos, los elefantes, los jabalíes, los tigres y los tapires, se están transformando en una problemática social cada vez más alarmante a escala nacional.



El alto funcionario gubernamental manifestó que este panorama adverso se debe principalmente a que la fauna silvestre local está perdiendo de forma progresiva sus hábitats naturales como consecuencia directa de la conversión de terrenos boscosos para actividades vinculadas a la agricultura, el establecimiento de grandes plantaciones comerciales y el desarrollo de infraestructuras públicas diversas, que abarcan desde carreteras y represas hasta zonas residenciales y nuevos centros urbanos en expansión.



Al referirse específicamente a la situación de los elefantes, Arthur Joseph Kurup acotó en el evento que estos grandes mamíferos terrestres requieren por sus condiciones biológicas extensos rangos de migración y desplazamiento que oscilan entre los 10 y 250 kilómetros cuadrados, una variación territorial sustancial que depende directamente tanto de la disponibilidad de recursos alimenticios en la zona como del tamaño del grupo o manada en cuestión.



Ante esta coyuntura crítica para la biodiversidad y la población, el Ministerio de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental de Malasia ha puesto en marcha recientemente de manera formal varias iniciativas institucionales con el propósito de mitigar los conflictos entre humanos y animales silvestres, prestando especial atención a aquellos eventos perjudiciales que involucran a la población de elefantes.



Estas medidas estratégicas estatales de mitigación incluyen la implementación oportuna del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Elefantes (NECAP), el establecimiento permanente de santuarios de resguardo para estos paquidermos, el funcionamiento regular del Centro Nacional de Conservación de Elefantes (NECC) ubicado en la localidad de Lanchang, en el Estado de Pahang, así como la instalación técnica de sistemas de cercas eléctricas perimetrales para contención.



El ministro Arthur Joseph Kurup puntualizó que las autoridades locales de la región de Johor establecieron de manera formal un comité especial el año pasado con la misión principal de coordinar de forma integral los esfuerzos institucionales destinados a reducir el conflicto latente entre los seres humanos y los elefantes.



Recalcó además que el mencionado comité especializado se encuentra trabajando de manera conjunta con las partes pertinentes para prevenir y minimizar el cruce peligroso de elefantes en las diferentes líneas de la red ferroviaria de la localidad./.

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