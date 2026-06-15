Vietnam saluda el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

​Hanoi (VNA) - Vietnam expresó su satisfacción por el anuncio de un acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán y destacó los esfuerzos realizados para hacer posible este entendimiento.

Al responder este 15 de junio a una consulta de la prensa sobre la posición de Vietnam respecto al acuerdo, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, afirmó que el país valora altamente las gestiones que condujeron a este resultado.

“Vietnam da la bienvenida al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Apreciamos los esfuerzos desplegados para alcanzar este entendimiento.

Exhortamos a las partes involucradas a firmar y aplicar plenamente el acuerdo a la mayor brevedad posible, creando condiciones propicias para una solución integral y duradera que contribuya a la paz y la estabilidad en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz, sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en beneficio de los países de la región y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto regional como mundial”, señaló la vocera./.​