Nuevos decretos aceleran ciencia, tecnología y transformación digital en Vietnam

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Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió hoy en Hanoi una reunión sobre el Decreto que rige la Ley de Alta Tecnología y otros documentos pendientes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el primer semestre de 2026.

En sus palabras, Ho Quoc Dung instó que, en junio de 2026, la cartera, el Ministerio de Justicia y la Oficina del Gobierno mantengan una estrecha coordinación conjunta para finalizar y presentar para su promulgación un Decreto que detalla y aplica las medidas relativas a la Ley de Alta Tecnología y otro que regula algunos artículos y normas de implementación de la Ley de Transformación Digital, con el fin de poner en práctica esas políticas en la vida lo antes posible.

De surgir problemas técnicos sin resolver durante el proceso de revisión, resulta necesario intercambiar y acordar soluciones para garantizar los requisitos prácticos, evitar situaciones en las que haya que enviar y recibir documentos repetidamente, lo que podría afectar al progreso, recomendó.

En lo que respecta al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, el subjefe del Gobierno declaró que, en el contexto actual, se debería considerar cuidadosamente la creación de un nuevo fondo, especialmente teniendo en cuenta los ya existentes.

Urgió al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) a realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento de los fondos existentes y, sobre esa base, proponer planes de implementación adecuados en aras de garantizar la eficiencia en la materia.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

También hizo hincapié en la importancia de que la unidad continúe dirigiendo a los ministerios y ramas a finalizar con prontitud las propuestas para las tareas de desarrollo tecnológico estratégico relacionadas con los principales asuntos, y que las entreguen al MCT para su recopilación y presentación al Primer Ministro para su aprobación antes del 30 de junio.

Además de acelerar el ritmo de implementación de las tareas pendientes según lo previsto y finalizar el expediente del proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el MCT busca acelerar el cumplimiento de un borrador de resolución sobre cómo abordar las dificultades y los obstáculos en la normativa relativa a la preparación, asignación y distribución de los presupuestos destinados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, para luego presentarlo al Gobierno antes de que concluya el presente mes.

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Para las tareas interinstitucionales, es necesario identificar claramente al organismo principal y a la persona responsable, evitando que una misma labor sea gestionada por varias agencias, lo que podría generar dificultades en la dirección y la gestión, reiteró.

El dirigente aplaudió el lineamiento de la cartera de elaborar una directiva para acelerar el desembolso de fondos del presupuesto estatal en 2026 en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con vistas a elevar la eficiencia de las actividades en el campo.

En los próximos tiempos, el MCT finalizará un proyecto sobre el establecimiento y desarrollo de la red global de expertos vietnamitas especializados en inteligencia artificial; el desarrollo de centros clave de investigación, pruebas y laboratorios que sirvan a tecnologías estratégicas; y la aceleración del completamiento de varias tareas clave relacionadas con la transformación digital./.

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