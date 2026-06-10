Premier laosiano concluye su visita oficial a Vietnam y su participación en el AFF 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, partió la noche del 9 de junio desde Hanoi, con lo que dio por finalizada su visita oficial a Vietnam y su participación en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrada del 7 al 9 de junio, por invitación de su homólogo vietnamita Le Minh Hung.



Durante su estancia, el jefe de Gobierno laosiano, junto con la delegación de alto nivel, rindió homenaje al Presidente Ho Chí Minh en su mausoleo y depositó ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires en Hanoi.



En el marco de la visita, el dirigente laosiano fue recibido por los principales líderes de Vietnam, entre ellos el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, el primer ministro Le Minh Hung, quien presidió la ceremonia oficial de bienvenida y las conversaciones bilaterales, y el presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man.



Las autoridades vietnamitas destacaron la importancia de esta visita oficial -la primera del primer ministro laosiano desde el XII Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos-, subrayando su contribución al fortalecimiento de la relación especial Vietnam–Laos, al incremento de la confianza política y a la implementación efectiva de los acuerdos bilaterales mediante programas de cooperación concretos.



Asimismo, valoraron positivamente la participación de Sonexay Siphandone en la sesión inaugural del AFF 2026 junto a los jefes de Gobierno de Camboya, Tailandia y Timor-Leste, lo que contribuyó al éxito del foro y reflejó el espíritu de solidaridad de la ASEAN.



Vietnam y Laos acordaron profundizar la cooperación estratégica integral y avanzar hacia el objetivo de alcanzar los 10 mil millones de dólares en el comercio bilateral en los próximos cinco años. También reafirmaron su compromiso de coordinar la organización de las celebraciones por el 65º aniversario de las relaciones diplomáticas y el 50º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam–Laos en 2027.



En esta ocasión, los dos primeros ministros presenciaron la firma de varios documentos de cooperación en los ámbitos de finanzas, educación, transporte, y asuntos étnicos y religiosos, con vigencia prevista para el período 2026–2035.



Durante la sesión inaugural del AFF 2026, el primer ministro laosiano presentó su visión sobre el futuro de la ASEAN y propuso cuatro orientaciones estratégicas, destacando la necesidad de impulsar una integración y conectividad integral en la región, incluyendo infraestructuras de transporte, energía, logística y redes asociadas.



En paralelo, las esposas de los primeros ministros de Laos, Vietnam, Camboya y Tailandia realizaron actividades de intercambio cultural en el Templo de la Literatura en Hanoi./.

VNA