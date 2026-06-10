Política

Inspección del PCV valora resultados de la Comisión Militar Central

Valoran los resultados de la Comisión Militar Central en la reorganización de las fuerzas armadas, la transformación digital, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la defensa nacional.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, presidió hoy una reunión para presentar el borrador del informe sobre los resultados de la inspección realizada al Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central.

Tras escuchar las opiniones y debates de los participantes, Tran Cam Tu, quien también es jefe de la Delegación de Inspección y Supervisión No. 12 del Buró Político y el Secretariado, valoró positivamente los esfuerzos y resultados alcanzados por la Comisión Militar Central al cumplir una gran carga de trabajo y de los objetivos establecidos.

Según la evaluación, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa han dirigido eficazmente la implementación de las resoluciones y conclusiones del Buró Político y del Secretariado relativas a la reorganización de la estructura de las fuerzas armadas bajo el principio de ser “más compactas, eficientes y fuertes”.Asimismo, han impulsado la consolidación de la organización y el personal militar, especialmente el fortalecimiento de los mandos militares a nivel comunal para responder a las exigencias de las tareas de defensa nacional en el marco del nuevo modelo de administración local de dos niveles.

La Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa también han prestado atención al desarrollo económico vinculado a la defensa en zonas y sectores estratégicos; además de participar activamente en estudios, previsiones y propuestas destinadas a preservar un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo nacional, contribuir a labores de bienestar social, búsqueda y rescate, así como a la mejora de las condiciones de vida de la población.

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El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

Por otro lado, se han puesto en marcha diversas medidas para fortalecer el papel de las empresas militares en el desarrollo económico asociado al reforzamiento de la defensa y la seguridad y en importantes obras de infraestructura estratégica y de doble uso; y gestionar de manera eficiente los recursos destinados tanto a las tareas militares como al desarrollo socioeconómico.

Respecto a la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político, Cam Tu destacó que la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa han concretado oportunamente las directrices del Partido y las políticas del Estado mediante programas, planes de acción y documentos de orientación coordinados, creando una base sólida para impulsar el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital en todo el Ejército.

Diversos programas y proyectos científicos y tecnológicos han sido ejecutados con eficacia, generando productos de alto valor práctico, especialmente tecnologías y productos de doble uso, que contribuyen a fortalecer la autonomía tecnológica nacional y el desarrollo de la industria de defensa.

La labor de evaluación y clasificación de cuadros, militantes y organizaciones partidistas se ha llevado a cabo de manera rigurosa, vinculada a las actividades de inspección, supervisión y emulación, puntualizó.

En relación con las limitaciones detectadas, Tran Cam Tu instó al Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central a adoptar prontamente medidas para superarlas de manera efectiva. Asimismo, señaló que la delegación continuará recopilando opiniones y recomendaciones para perfeccionar el informe que será presentado al Buró Político para su consideración y conclusión.

En representación del Buró Permanente de la Comisión Militar Central y del Ministerio de Defensa, el general Phan Van Giang, vicepremier y titular de la dicha cartera, aseguró que se elaborarán planes concretos y soluciones específicas para corregir las deficiencias existentes, con el objetivo de cumplir exitosamente todas las tareas asignadas./.

VNA
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