Economía

Can Tho atrae inversión singapurense en industria, energía y logística

Can Tho impulsa la atracción de inversión singapurense en tecnología, logística, energía y agricultura de alta tecnología.

En la sesión de trabajo (Fuente: VNA)
En la sesión de trabajo (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, Truong Canh Tuyen, animó a las empresas singapurenses a explorar oportunidades de inversión en innovación, ciencia y tecnología, transformación digital, economía verde, logística, puertos marítimos, productos agrícolas, desarrollo urbano inteligente y formación de recursos humanos.

En la sesión de trabajo la víspera con una delegación de empresas singapurenses, Canh Tuyen destacó que Singapur es actualmente la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) para la ciudad del delta del Mekong, con 12 proyectos activos que suman casi 320 millones de dólares en capital registrado. Un proyecto emblemático es el Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP) Can Tho, lanzado en 2022 con una inversión de casi 140 millones de dólares y que abarca casi 294 hectáreas.

Informó que, desde el 1 de julio de 2025, Can Tho se ha expandido mediante la fusión de tres localidades con considerable extensión territorial, población y escala económica, creando un espacio de desarrollo más amplio y liberando un importante potencial de crecimiento en sectores como la economía marítima y la producción agrícola de alta tecnología.

Afirmó que Can Tho aspira a convertirse en una puerta de entrada que conecte los productos agrícolas del delta del Mekong con los mercados globales y en un destino de inversión atractivo, creando al mismo tiempo las condiciones más favorables para los inversores.

Por su parte, Lawrence Chan, director del VSIP en Sembcorp Development, elogió el sólido apoyo brindado por las autoridades locales durante la implementación del proyecto VSIP. Destacó que este proyecto, el primero de su tipo en el delta del Mekong, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de infraestructura industrial, la atracción de inversiones, la creación de empleo y el crecimiento industrial sostenible.

Según el consejero comercial vietnamita en Singapur, Cao Xuan Thang, el comercio bilateral entre Vietnam y Singapur ha crecido en los últimos años, pasando de aproximadamente 21 mil millones de dólares singapurenses (16,3 mil millones de dólares) en 2021 a un récord de 40 mil millones de dólares singapurenses en 2025. Se comprometió a seguir apoyando la atracción de inversión singapurense a Can Tho y promover las principales exportaciones de la ciudad a Singapur y al resto del mundo.

En el evento, Can Tho presentó una cartera de oportunidades de inversión, que incluye 11 proyectos de infraestructura industrial, 16 proyectos energéticos y dos iniciativas comerciales, además de información sobre políticas fiscales preferenciales. La ciudad también planea organizar una misión de promoción de inversiones a Singapur en el cuarto trimestre de 2026 para ampliar las oportunidades de cooperación en la próxima fase de desarrollo./.

VNA
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