Inauguran tercera reunión del Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) Bajo la presidencia del titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el Comité Permanente del Parlamento inauguró hoy su tercera reunión, centrada en el análisis y la adopción de decisiones sobre siete asuntos de gran relevancia en distintos ámbitos.



En el área de justicia, el Comité Permanente examinó y aprobó un decreto y una resolución destinados a perfeccionar el marco jurídico para el funcionamiento del sistema de Tribunales Populares en el contexto de la nueva estructura organizativa. Estos documentos regulan los procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas en los tribunales, así como la creación y definición de las competencias de los tribunales populares provinciales y regionales.



En materia de finanzas y presupuesto, la sesión aprobó dos importantes resoluciones: una relativa a la elaboración y aprobación del plan financiero nacional quinquenal, la planificación de la inversión pública a mediano plazo y las estimaciones y liquidaciones del presupuesto estatal; y otra que establece los principios y criterios para la distribución de los ingresos procedentes del impuesto al valor agregado (IVA) entre las localidades durante el período 2027-2030.



El Comité Permanente también emitió su opinión sobre el proyecto de plan y programa de supervisión especializada de la gestión y el uso de edificios administrativos tras la reorganización del aparato estatal y de las unidades administrativas. Se trata del primer tema de supervisión especializada de la XVI Legislatura.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó la necesidad de una preparación rigurosa y científica, estrechamente vinculada a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las irregularidades. Señaló que la gestión de oficinas, terrenos y bienes públicos excedentes tras la reorganización sigue avanzando con lentitud y presenta una baja eficiencia en su aprovechamiento, lo que genera pérdidas de recursos estatales y suscita una especial preocupación entre la ciudadanía.



Además, la sesión examina el informe sobre la labor de atención a las peticiones ciudadanas correspondiente a mayo de 2026 y aprobó una resolución para evaluar y clasificar la calidad de los departamentos especializados adscritos al Consejo de Minorías Étnicas y a las comisiones de la Asamblea Nacional. La medida busca fortalecer un cuerpo de funcionarios profesional y responsable, garantizar la asignación adecuada de personal y mejorar la eficacia de las labores de asesoramiento.



El presidente parlamentario informó que se prevé la celebración de una nueva reunión del Comité Permanente a finales de junio para examinar otras dos resoluciones relacionadas con el régimen de gastos destinado a garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional y con las directrices para la aplicación de la Ley de Supervisión de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares.



Tras destacar que la sesión se desarrollará en una sola jornada, aunque abordará numerosos asuntos de importancia, el presidente de la Asamblea Nacional instó a los miembros del Comité Permanente a actuar con responsabilidad, estudiar cuidadosamente la documentación y participar en debates concisos y centrados en los temas esenciales, con el fin de garantizar que las decisiones adoptadas sean viables, prácticas y respondan a las necesidades de desarrollo de la nueva etapa./.