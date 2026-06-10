Vietnam y EE.UU. refuerzan cooperación en defensa y comercio

Hanoi (VNA) - Vietnam y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de fortalecer la “Asociación Estratégica Integral por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible”, con especial énfasis en el impulso de la cooperación en defensa, el comercio bilateral y la superación de las consecuencias de la guerra.



Tal consenso fue alcanzado durante un encuentro hoy en Hanoi entre el vice primer ministro vietnamita y titular de Defensa, el general Phan Van Giang, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.



En la reunión, el general Phan Van Giang reiteró que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios clave. En el marco de la citada asociación estratégica integral, expresó el deseo de que ambas partes avancen hacia la pronta finalización y firma de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado.



Asimismo, Vietnam manifestó su disposición a colaborar para que Estados Unidos retire al país de las listas de restricciones a la exportación D1 y D3, así como a revisar la investigación conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de reforzar la cooperación económica y comercial bilateral.



En el ámbito de la defensa, el ministro subrayó que la cooperación entre ambos países ha sido eficaz y práctica, con avances en el intercambio de delegaciones, los mecanismos de diálogo y consulta, la formación de personal, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la ciberseguridad, la sanidad militar, la cooperación entre fuerzas y la asistencia humanitaria y respuesta a desastres.



De cara al futuro, destacó la necesidad de seguir impulsando estos vínculos, especialmente mediante intercambios de alto nivel, el fortalecimiento de los mecanismos existentes y el desarrollo de la industria de defensa.



El general Phan Van Giang expresó asimismo su expectativa de que el subsecretario Christopher Landau continúe respaldando una cooperación en defensa cada vez más sustantiva y eficaz, en beneficio de la relación bilateral.



En cuanto a la superación de las consecuencias de la guerra, ambas partes reiteraron su compromiso con el principio de “dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro”. Vietnam instó a la implementación de los compromisos de apoyo de Estados Unidos, incluida la asignación adicional de 130 millones de dólares para el proyecto de descontaminación de dioxina en el aeropuerto de Bien Hoa, con el objetivo de completarlo antes de 2030.



Vietnam también reafirmó su disposición a cooperar estrechamente en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en la guerra (MIA), al tiempo que solicitó a Washington un mayor intercambio de información, documentos y objetos relacionados con soldados vietnamitas, así como apoyo para reforzar la capacidad de análisis de ADN de restos de guerra.



El ministro destacó que esta cooperación resulta especialmente relevante en el contexto de la “Campaña de 500 días y noches” que Vietnam está implementando para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, con el fin de acelerar una labor de profundo carácter humanitario.



Ambas partes abordaron también la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026, ocasión en la que Vietnam acogió con satisfacción la participación de autoridades y empresas de defensa estadounidenses.



Por su parte, el subsecretario de Estado Christopher Landau valoró positivamente la cooperación bilateral con Vietnam y subrayó que su visita refleja el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, especialmente en la superación de las consecuencias de la guerra.



Asimismo, reafirmó el compromiso de seguir promoviendo la “Asociación Estratégica Integral por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible” y de impulsar una cooperación en defensa cada vez más efectiva y sustantiva./.

VNA