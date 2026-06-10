Primer ministro de Timor Leste concluye su visita a Vietnam

Hanoi, (VNA) – El primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, partió hoy de Hanoi, concluyendo su visita oficial a Vietnam y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado del 7 al 10 de junio por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

Durante la visita, el primer ministro Gusmão y la delegación de alto nivel de Timor Leste rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires de Hanoi.

El dirigente visitante fue recibido por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam; mantuvo conversaciones con el primer ministro Le Minh Hung; y sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

En las reuniones, los dirigentes vietnamitas señalaron que la visita refleja el alto nivel de confianza política, amistad y apoyo mutuo entre ambos países. Asimismo, felicitaron a Timor Leste por sus recientes logros, especialmente por su adhesión formal a la ASEAN, calificando este hito como un paso significativo para fortalecer la unidad, la centralidad y la vitalidad del bloque.

Expresaron su confianza en que, gracias a su firme compromiso con la integración, Timor Leste participará pronto de manera plena y efectiva en los mecanismos de cooperación de la ASEAN, contribuyendo junto con los demás Estados miembros a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.

Por su parte, Gusmão felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y por la exitosa organización del AFF 2026, describiendo el foro como una valiosa plataforma para definir la visión regional e impulsar la cooperación.

Agradeciendo el apoyo constante de Vietnam durante el proceso de adhesión de su país a la ASEAN, afirmó que Vietnam ha sido no solo un amigo de confianza, sino también un estrecho socio para el desarrollo.

Ambas partes coincidieron en que Vietnam y Timor Leste cuentan con un gran potencial y fortalezas complementarias para ampliar la cooperación en beneficio de sus pueblos y contribuir a una región estable, resiliente y sostenible.

También se comprometieron a profundizar la confianza política y a intensificar los intercambios y contactos de alto nivel a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno y los parlamentos, así como a fortalecer los vínculos entre los pueblos.

Los dirigentes de ambos países acordaron además implementar de manera efectiva los acuerdos de alto nivel y los documentos firmados, incluido el Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Técnica; celebrar próximamente la primera reunión de la Comisión Mixta, copresidida por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países; y trabajar para elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel con motivo del 25.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027.

Con ocasión de la visita se intercambiaron varios documentos de cooperación en los ámbitos de educación y exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios; además de un Memorando de Entendimiento sobre la cooperación entre la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la Agencia de Noticias TATOLI.

Al intervenir en la sesión inaugural del AFF 2026 por primera vez como líder de un Estado miembro de la ASEAN, el primer ministro timorense afirmó que, en un mundo cada vez más marcado por conflictos, tensiones geopolíticas, desafíos al derecho internacional y el auge de la inteligencia artificial (IA), la ASEAN sigue siendo un modelo de diálogo, cooperación y capacidad para superar diferencias.

Señaló que la diversidad histórica, cultural y política del bloque se ha convertido en una fuente de fortaleza que ha ayudado a la ASEAN a preservar la paz y la estabilidad a lo largo de los años.

Instó a la ASEAN a mantener su unidad, defender firmemente el derecho internacional y convertirse en una voz más fuerte en favor de la paz en un mundo cada vez más polarizado, al tiempo que continúa adhiriéndose a los principios de respeto a la soberanía, consenso y solución pacífica de controversias./.

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