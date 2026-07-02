Economía

Provincia de Hung Yen capta 179 nuevos proyectos de inversión

Provincia de Hung Yen capta 179 nuevos proyectos de inversión

El proyecto de viviendas sociales en la provincia de Hưng Yên tiene la inversión de la empresa 379 (Foto: VNA)
El proyecto de viviendas sociales en la provincia de Hưng Yên tiene la inversión de la empresa 379 (Foto: VNA)

Hung Yen, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Hung Yen atrajo 179 nuevos proyectos de inversión durante el primer semestre del año, según informaron fuentes oficiales.

Del total, 141 corresponden a proyectos nacionales, con una inversión de 46,371 billones de dongs (1,8 mil millones de dólares), mientras que los otros 38 son proyectos de inversión extranjera directa (IED), con un capital registrado de 652 millones de dólares.

En el mismo período, las autoridades aprobaron ampliaciones de capital para 105 proyectos, de los cuales 57 son nacionales y 48 de inversión extranjera. Las inversiones adicionales ascendieron a 2,86 billones de dongs (más de un millón de dólares) y 209 millones de dólares, respectivamente. Con ello, el capital total movilizado mediante nuevos proyectos y ampliaciones alcanzó los 49,23 billones de dongs (1,9 mil millones de dólares) y más de 862 millones de dólares.

Actualmente, Hung Yen registra 4.189 proyectos de inversión vigentes, incluidos tres mil 219 de capital nacional y 970 de inversión extranjera. El capital registrado acumulado asciende a unos 826 billones de dongs (31,4 mil millones de dólares) y supera los 18 mil millones de dólares en inversión foránea.

La provincia mantiene sus esfuerzos para atraer nuevas inversiones mediante la reforma de los procedimientos administrativos, el fortalecimiento de su competitividad, el desarrollo de la infraestructura socioeconómica -con especial énfasis en la red de transporte-, el impulso a la transformación digital y la aceleración del desalojo y liberación de terrenos, con el propósito de crear un entorno cada vez más favorable para el desarrollo de sus parques y complejos industriales./.

VNA
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