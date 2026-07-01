Economía

UOB invierte 450 millones de dólares en construcción de su sede en el CFI de Ciudad Ho Chi Minh

UOB Vietnam inició la construcción de su nueva sede de 450 millones de dólares en Ciudad Ho Chi Minh, dentro del futuro Centro Financiero Internacional.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El banco UOB Vietnam inició hoy la construcción de UOB Plaza Ciudad Ho Chi Minh, su nueva sede corporativa, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares.

La entidad se convierte así en el primer banco extranjero en desarrollar y ser propietario de una sede diseñada específicamente dentro del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC).

El proyecto estará ubicado en el número 2 de la calle Ton Duc Thang, en la zona de Ba Son, sobre un terreno de 4.571 metros cuadrados.

El edificio tendrá 36 plantas y una altura aproximada de 160 metros, contará con estándares de oficinas de categoría A, aspirará a obtener la certificación de construcción sostenible BCA Green Mark y está previsto que concluya en 2030.

El proyecto representa un hito en su estrategia de desarrollo a largo plazo en Vietnam, uno de los mercados prioritarios del banco en la ASEAN.

También refleja su confianza en las perspectivas de crecimiento de la economía vietnamita, así como en el objetivo de convertir a Ciudad Ho Chi Minh en un centro financiero internacional.

Según UOB, la nueva sede servirá como plataforma para ampliar las operaciones de la entidad y reforzar la conexión de Vietnam con los flujos regionales y globales de capital, comercio e inversión.

Durante la ceremonia de inicio de las obras, Wee Ee Cheong, vicepresidente y director ejecutivo del grupo UOB, afirmó que el nuevo edificio simboliza el compromiso de largo plazo del banco con Vietnam y con el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh como centro financiero internacional.

Una vez finalizado el proyecto, UOB contará con sedes propias en sus cinco mercados estratégicos de la ASEAN: Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam, fortaleciendo así la conectividad entre sus clientes y las operaciones transfronterizas.

Por su parte, Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la decisión de UOB de invertir en una nueva sede constituye una muestra de la confianza de los inversionistas internacionales en el entorno de negocios y las perspectivas de desarrollo de la ciudad.

Añadió que, además del fortalecimiento de la infraestructura física, la presencia de instituciones financieras internacionales contribuirá a consolidar una "infraestructura blanda" en ámbitos como el capital, los sistemas de pago, el comercio, la gestión de riesgos, los datos y el desarrollo del talento.

Las autoridades municipales esperan que el VIFC-HCMC se convierta en un nodo clave para canalizar los flujos regionales y mundiales de capital hacia sectores prioritarios como la infraestructura, la logística, la alta tecnología, la transición ecológica, la innovación y las finanzas digitales.

La ciudad reafirmó su compromiso de seguir mejorando el entorno de inversión y de acompañar a las empresas para garantizar que los proyectos avancen conforme al calendario previsto.

Además de la construcción de su nueva sede, el UOB prevé establecer una sucursal en el VIFC-HCMC cuando se cumplan las condiciones regulatorias necesarias./.

VNA
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