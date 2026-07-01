Economía

Provincia vietnamita fortalece cooperación con Países Bajos en desarrollo verde y economía marítima

Ca Mau reafirmó su compromiso de ampliar la cooperación con los Países Bajos en acuicultura sostenible, energías renovables y economía marítima.

En la sesión de trabajo (Foto: VNA)
En la sesión de trabajo (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) - La provincia sureña de Ca Mau reafirmó su compromiso de seguir creando condiciones favorables para la ejecución efectiva de proyectos impulsados por organizaciones y empresas de los Países Bajos, con el objetivo de profundizar una cooperación bilateral cada vez más estrecha, práctica y sostenible.

Así lo afirmó el vicepresidente del Comité Popular provincial, Le Van Su, durante una reunión de trabajo con la cónsul general de los Países Bajos en Ciudad Ho Chi Minh, Raïssa Marteaux, quien realiza una visita a la localidad.

En el encuentro, Le Van Su destacó que, aunque Ca Mau es una de las provincias vietnamitas más vulnerables a los efectos del cambio climático, también posee la mayor superficie dedicada al cultivo de camarón del país, con unas 418 mil hectáreas. En este contexto, la provincia impulsa el desarrollo de una industria camaronera verde, circular y de bajas emisiones.

Asimismo, señaló que, gracias al acompañamiento del Gobierno neerlandés y de sus socios, se han implementado con éxito diversos programas de cooperación, entre ellos ShrimpTech Vietnam, TomGoxy® Zero, AquaGene Vietnam, el modelo RAS-IMTA de De Heus y el proyecto "Gobernanza sostenible de la industria camaronera".

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El cultivo de camarones ecológicos (Foto ilustrativa: VNA)

La provincia también acelera la ejecución de importantes proyectos de infraestructura, como el puerto de Hon Khoai, la Zona Económica de Nam Can, centrales eléctricas de gas natural licuado (GNL) y energía eólica, así como la ampliación del aeropuerto de Ca Mau. Estos ámbitos ofrecen amplias oportunidades para fortalecer la cooperación con los Países Bajos en sectores donde ese país cuenta con una sólida experiencia, como la economía marítima, la logística y las energías renovables.

Por su parte, Raïssa Marteaux valoró los resultados de la cooperación bilateral y expresó el interés de seguir ampliando la colaboración con Ca Mau en áreas como la agricultura sostenible y la adaptación al cambio climático.

En la ocasión, invitó a las autoridades y empresas acuícolas de la provincia a participar en el Foro Mundial del Camarón 2026, que se celebrará del 30 de agosto al 5 de septiembre en los Países Bajos. A su vez, las autoridades provinciales extendieron una invitación al Consulado General y a empresas neerlandesas para asistir al Festival del Camarón de Ca Mau 2026, con el propósito de fortalecer la cooperación comercial y las inversiones./.

VNA
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