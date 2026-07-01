Economía

Ciudad Ho Chi Minh pone en marcha ocho proyectos estratégicos valorados en 9.600 millones de dólares

Ciudad Ho Chi Minh inició hoy de manera simultánea la construcción de ocho importantes proyectos de infraestructura, con una inversión total superior a unos 9.600 millones de dólares, en conmemoración del 50.º aniversario de la designación oficial de Saigón-Gia Dinh con el nombre del presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976).

Vista en perspectiva del proyecto del Parque Cultural de Muelle Nha Rong - Khanh Hoi y el Proyecto de Plantas Públicas de Muelle de Bach Dang, que conforman un eje espacial cultural e histórico a lo largo del río Saigón. (Foto: VNA)
Vista en perspectiva del proyecto del Parque Cultural de Muelle Nha Rong - Khanh Hoi y el Proyecto de Plantas Públicas de Muelle de Bach Dang, que conforman un eje espacial cultural e histórico a lo largo del río Saigón. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh inició hoy de manera simultánea la construcción de ocho importantes proyectos de infraestructura, con una inversión total superior a unos 9.600 millones de dólares, en conmemoración del 50.º aniversario de la designación oficial de Saigón-Gia Dinh con el nombre del presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976).

Los proyectos incluyen el complejo del Muelle Nha Rong, el Parque Cultural Khanh Hoi y el Espacio Verde Ribereño Bach Dang; la autopista urbana Ho Tram-Aeropuerto Internacional Long Thanh; la ruta marítima Can Gio-Vung Tau; el Puerto General y de Contenedores Cai Mep Ha (Fase 1); el proyecto del puente y la carretera Binh Tien; la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai (Fase 1); el intercambiador entre la autopista Ben Luc-Long Thanh y la carretera Rung Sac; y el intercambiador entre la autopista Ben Luc-Long Thanh y la carretera nacional 50.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Hoang Nguyen Dinh, afirmó que el acto representa mucho más que el inicio de grandes obras de infraestructura.

"Es un compromiso con acciones concretas que refleja la determinación de la ciudad de abrir una nueva etapa de desarrollo y responder a las expectativas del país", subrayó.

Según Hoang Nguyen Dinh, estos proyectos contribuirán a mejorar la conectividad regional, ampliar el espacio para el desarrollo urbano y reforzar la competitividad de la ciudad.

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En el acto inaugural. (Fuente: VNA)



Entre las iniciativas destaca el proyecto del Muelle Nha Rong, el Parque Cultural Khanh Hoi y el Espacio Verde Ribereño Bach Dang, por su especial valor histórico. Con una superficie de más de 73 hectáreas, este fue el lugar desde donde el presidente Ho Chi Minh partió en 1911 en busca de un camino para la liberación nacional.

Se espera que el área se convierta en un importante destino histórico, cultural y turístico, además de mejorar la movilidad a lo largo del río Saigón.

En ese sentido, se llamó a las entidades competentes a acelerar los procedimientos administrativos, la liberación de terrenos y el suministro de materiales de construcción. Asimismo, pidió a los inversionistas y contratistas aplicar tecnologías modernas, garantizar la calidad y la seguridad de las obras y evitar pérdidas durante la ejecución de los proyectos.

Dang Minh Truong, presidente de Sun Group, señaló que desarrollar el proyecto del muelle Nha Rong-Khanh Hoi constituye tanto un honor como una responsabilidad histórica.

Añadió que el objetivo de la empresa es preservar y poner en valor el patrimonio histórico del lugar, en lugar de sustituirlo por nuevas construcciones.

Por su parte, Tran Van Anh, subdirectora general de Vingroup y representante del consorcio encargado de la ruta marítima Can Gio-Vung Tau, afirmó que la empresa destinará todos sus recursos financieros, tecnológicos y humanos para garantizar el éxito del proyecto.

Según explicó, esta nueva ruta reducirá de forma considerable el tiempo de viaje entre Can Gio y Vung Tau, favoreciendo el comercio, el turismo y el desarrollo de la economía marítima de la región.

De acuerdo con el Comité Popular municipal, las obras serán financiadas mediante una combinación de inversión pública, asociaciones público-privadas (APP) y capital privado, en línea con la política gubernamental de promover la participación del sector privado en el desarrollo del país.

Las autoridades esperan que estos proyectos impulsen nuevas oportunidades de crecimiento tras la ampliación de los límites administrativos de la ciudad, fortalezcan la conectividad regional, promuevan la economía marítima, la logística, el turismo y los servicios, y consoliden a Ciudad Ho Chi Minh como el principal centro económico de Vietnam./.

VNA
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