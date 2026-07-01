Durián de Dak Lak impulsa su proyección internacional a través de la gastronomía

Dak Lak, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Dak Lak impulsa la promoción de su durián con una mirada hacia la internacionalización y la diversificación gastronómica, en el marco de las actividades previas al Festival del Durián 2026.



El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo organizó el 30 de junio el conversatorio “Introducción al arte culinario del durián”, un espacio destinado a presentar nuevas formas de aprovechamiento culinario de este producto emblemático. El evento reunió a reconocidos chefs y expertos de Vietnam, Tailandia y Malasia, principales países productores y exportadores de durián a nivel mundial.



Durante la jornada se presentaron siete propuestas gastronómicas innovadoras que combinan el durián de Dak Lak con estilos culinarios de los tres países participantes, abarcando desde entradas hasta platos principales y postres.



La iniciativa no solo busca difundir nuevas formas de preparación del durián, sino también desarrollar productos turísticos característicos basados en la producción agrícola local. Las recetas presentadas serán estudiadas y perfeccionadas para su incorporación en restaurantes, hoteles y establecimientos gastronómicos de la provincia, con el fin de ampliar la oferta culinaria durante la temporada de cosecha y el Festival del Durián de Dak Lak, previsto este año del 15 de agosto al 2 de septiembre.



En la apertura del evento, el subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, Nguyen Quoc Hiep, señaló que el Festival del Durián 2026, de alcance provincial, no solo tiene como objetivo honrar uno de los productos agrícolas emblemáticos de la región, sino también promover la imagen de Dak Lak, fortalecer la conexión entre agricultores, empresas, científicos, autoridades y visitantes, y fomentar el desarrollo de una agricultura vinculada a la cultura, el turismo y la integración internacional.



Según explicó, el conversatorio constituye un espacio para compartir conocimientos sobre el valor nutricional del durián, sus formas de preparación y su potencial de valorización, además de contribuir a posicionarlo dentro de la gastronomía y el turismo experiencial.



En este sentido, subrayó que la gastronomía es un elemento esencial de la identidad cultural y que el durián de Dak Lak refleja la riqueza de su suelo basáltico, el esfuerzo de los agricultores, la transformación productiva y la aplicación de avances científicos y tecnológicos.



Asimismo, destacó que la iniciativa busca ampliar el aprovechamiento del durián, desde su consumo fresco hasta su procesamiento, vinculándolo con las zonas de cultivo, los huertos y la cultura local, con el objetivo de consolidar una marca con mayor valor en los ámbitos agrícola, cultural y turístico.



Bajo el lema “Durián de Dak Lak – Conexión para llegar más lejos”, el Festival del Durián de Dak Lak 2026 contempla 17 actividades, incluidas dos acciones de promoción previas y 15 actividades principales que se desarrollarán en la comuna de Krong Pac, las ciudades de Buon Ma Thuot y Tuy Hoa, así como en las principales zonas productoras de la provincia.



Entre los eventos más destacados figuran un desfile de 500 camionetas cargadas de durián desde Krong Pac hasta Buon Ma Thuot para buscar un récord Guinness, la construcción de la mayor torre de durián de Vietnam en la denominada “Ruta del Durián”, el establecimiento del récord de 101 platos elaborados con esta fruta en un festival gastronómico, el programa de comercio digital “Cada comuna, un KOL y KOC para vender durián en línea”, así como una exposición especializada sobre el durián y los productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto)./.

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