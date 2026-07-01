Economía

Exportaciones vietnamitas de tilapia mantienen un sólido crecimiento

Las exportaciones de tilapia de Vietnam superaron los 62 millones de dólares entre enero y mayo, impulsadas por Brasil y el fuerte crecimiento en Canadá y Australia.

Criadero de alevines de tilapia de la empresa Cuu Long en la comuna de Vinh Kim, provincia de Vinh Long. (Foto: VNA)
Criadero de alevines de tilapia de la empresa Cuu Long en la comuna de Vinh Kim, provincia de Vinh Long. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de tilapia de Vietnam registraron una evolución positiva en mayo de 2026, al alcanzar un valor de 14 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 20 % en comparación con el mismo período del año anterior.

En los primeros cinco meses del año, las ventas al exterior sumaron 62 millones de dólares, más del doble del registro correspondiente al mismo lapso de 2025, reflejando una fuerte recuperación del sector en los mercados internacionales.

Brasil se mantuvo como el principal destino de la tilapia vietnamita. Solo en mayo, las exportaciones hacia ese país alcanzaron los ocho millones de dólares, mientras que entre enero y mayo el valor acumulado ascendió a 34 millones, equivalente a más de la mitad del total exportado.

Por el contrario, Estados Unidos, segundo mayor mercado de destino, continuó mostrando una tendencia a la baja. En mayo, las exportaciones hacia ese país se situaron en cuatro millones de dólares, lo que supone una caída del 53 % interanual. En el acumulado de los cinco primeros meses, alcanzaron los 14 millones de dólares, un descenso del 23 % respecto al mismo período de 2025, reflejo de las dificultades del mercado estadounidense y de la creciente competencia de otros proveedores.

En contraste, Canadá y Australia destacaron como los mercados de mayor dinamismo, con incrementos de tres dígitos en los primeros cinco meses del año. Las exportaciones hacia Canadá crecieron un 236 %, mientras que las dirigidas a Australia aumentaron un 123 % en comparación con el mismo período de 2025. Aunque ambos mercados aún representan una participación reducida, estos resultados evidencian el potencial de expansión de la tilapia vietnamita en economías desarrolladas, además de los mercados tradicionales.

A pesar del sólido crecimiento exportador, el sector enfrenta diversos desafíos. Brasil, principal mercado de consumo, está reforzando sus medidas de protección para los productos importados.

En este contexto, marcado por la desaceleración del mercado estadounidense y el aumento de los riesgos regulatorios en Brasil, las empresas vietnamitas deberán diversificar sus destinos de exportación y ampliar su presencia en mercados con potencial como Canadá, Australia, Oriente Medio y la Unión Europea (UE).

Paralelamente, el desarrollo de productos de mayor valor agregado y el fortalecimiento de la competitividad serán factores clave para sostener el crecimiento de la industria de la tilapia en los próximos años./.

VNA
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