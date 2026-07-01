Economía

Ciudad Ho Chi Minh: de locomotora económica a futura urbe global

Ciudad Ho Chi Minh celebra 50 años con el nombre de Ho Chi Minh reforzando su liderazgo económico y su meta de convertirse en una urbe global.

Una esquina de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)
Una esquina de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Cincuenta años después de adoptar el nombre del Presidente Ho Chi Minh (02 de julio de 1976-2026), Ciudad Ho Chi Minh reafirma su papel como el mayor centro económico y de múltiples sectores clave de Vietnam, consolidándose como una locomotora estratégica del crecimiento y desarrollo nacional.

En el contexto de una nueva etapa de desarrollo del país, la metrópolis sureña continúa asumiendo su papel pionero en materia de innovación, con la aspiración de convertirse en una urbe global inteligente, moderna y competitiva, a la altura de las principales ciudades del mundo.

A inicios de la década de 1990, con una visión estratégica y un espíritu innovador, la ciudad impulsó el proyecto de la zona urbana de Phu My Hung. La cooperación con socios extranjeros para desarrollar la primera zona urbana moderna de Vietnam marcó un hito en la planificación urbana y abrió un nuevo camino para la economía de mercado y la movilización de recursos sociales.

Según el arquitecto Ngo Viet Nam Son, la disposición a innovar y a adoptar tendencias avanzadas permitió convertir ideas inéditas en realidad. Además, este proyecto introdujo por primera vez en Vietnam el modelo de asociación público-privada con un socio extranjero en el desarrollo urbano, una experiencia que posteriormente fue replicada.

Por su parte, Pham Chanh Truc, exsubdirector de la Comisión de Economía del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y exsubsecretario permanente del Comité partidista municipal, subrayó que Ciudad Ho Chi Minh siempre ha sido pionera en la experimentación de mecanismos y políticas innovadoras, cuyos resultados no solo impulsaron el desarrollo local, sino que también sirvieron de base para políticas aplicadas a nivel nacional.

Entre los ejemplos más representativos figuran Tan Thuan, la primera zona de procesamiento para la exportación de Vietnam, que abrió el camino para la atracción de inversión extranjera; el Parque de Software Quang Trung, referente en la industria del software y la transformación digital; y la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HOSE), que sentó las bases del moderno mercado de capitales vietnamita.

Según el doctor Tran Du Lich, exdirector del Instituto de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, muchas de las principales políticas de economía de mercado en Vietnam surgieron de la experiencia de esta metrópolis. Asimismo, diversas resoluciones de la Asamblea Nacional han otorgado mecanismos específicos que permiten a la ciudad continuar liderando la innovación.

De una urbe severamente afectada por la guerra, Ciudad Ho Chi Minh se ha transformado en el mayor centro económico del país y en un polo estratégico de desarrollo. Tras ampliar su espacio de crecimiento en julio de 2025, su economía representa alrededor del 23,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca de un tercio de los ingresos del presupuesto estatal.

Más allá del crecimiento económico, la ciudad avanza hacia un modelo basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la economía digital. Aspira a mantener un crecimiento de dos dígitos durante varios años, alcanzar un PIB regional per cápita de al menos 100.000 dólares en 2075 y consolidarse como una urbe global y símbolo del dinamismo de Vietnam.

Según el doctor Huynh The Du, de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión, la ciudad debe evolucionar de motor económico a centro generador de desarrollo. En este sentido, el proyecto de Ley de Urbes Especiales abriría un nuevo espacio institucional para impulsar su crecimiento.

El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, afirmó que la ciudad mantiene su compromiso de contribuir al desarrollo del país. Expresó su confianza en que la futura Ley de Urbes Especiales proporcione un marco institucional decisivo para aprovechar plenamente su potencial, movilizar recursos y convertir a Ciudad Ho Chi Minh en una urbe global, moderna y con alta calidad de vida./.

VNA
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