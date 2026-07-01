Vietnam evalúa un año del modelo de administración de tres niveles

Hanoi (VNA) - El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam celebró hoy en Hanoi una conferencia para evaluar el primer año de funcionamiento del modelo organizativo integral del sistema político y del modelo de administración de tres niveles.



El evento se desarrolló de manera presencial en el Salón Dien Hong, de la sede de la Asamblea Nacional, y se enlazó por videoconferencia con tres mil 651 puntos en ministerios, organismos centrales, organizaciones sociopolíticas, provincias, ciudades, comunas, barrios y zonas administrativas especiales de todo el país, reuniendo a un total de 557 mil 99 delegados.



La conferencia estuvo presidida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con los miembros del Buró Político: el primer ministro, Le Minh Hung; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; el miembro permanente del Secretariado, Tran Cam Tú; y el jefe de la Comisión de Organización del Comité Central y presidente del Comité Directivo encargado de la evaluación, Nguyen Duy Ngoc.



También asistieron altos dirigentes de los órganos centrales del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria, organizaciones sociopolíticas, ministerios, sectores y autoridades de las provincias y ciudades, así como representantes de los comités partidistas y administraciones locales de todos los niveles.

Los delegados en la conferencia (Foto: VNA)



De acuerdo con la agenda, los delegados escucharán el informe resumido sobre el primer año de funcionamiento del modelo organizativo integral del sistema político y del modelo de administración local de tres niveles, presentado por Nguyen Duy Ngoc. Asimismo, se proyectará un documental y se expondrán diversas ponencias.



Está previsto que el secretario general y presidente, To Lam, pronuncie un importante discurso de orientación durante la conferencia.



La VNA continuará informando sobre el desarrollo del evento./.