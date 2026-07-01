Vietnam felicita al Partido Comunista de China en su 105.º aniversario

Hanoi (VNA) - El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) envió un mensaje de felicitación al Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) con motivo del 105.º aniversario de su fundación (1 de julio de 1921).



En el mensaje, el Comité Central del PCV felicitó al PCCh por los logros alcanzados durante sus 105 años de historia, al dirigir y unir al pueblo chino para superar numerosas dificultades y desafíos y obtener importantes avances. Entre estos destacan la fundación de la República Popular China, la implementación de la política de reforma y apertura, el impulso al socialismo con características chinas en la nueva era y el fortalecimiento del papel y la posición internacional del Partido y del Estado.



El mensaje resaltó especialmente que, en los últimos años, bajo el liderazgo del Comité Central del PCCh, encabezado por el secretario general y presidente Xi Jinping, el pueblo chino alcanzó con éxito el primer objetivo del centenario, cumplió las principales metas y tareas establecidas en el XIV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social y sentó bases sólidas para avanzar hacia el segundo objetivo del centenario.



El PCV expresó su confianza en que el PCCh continuará guiando al pueblo chino en la implementación exitosa de la Resolución del XX Congreso Nacional del Partido, en los preparativos para la celebración del XXI Congreso Nacional y en el cumplimiento del segundo objetivo del centenario: convertir a China en un país socialista próspero, fuerte, democrático, civilizado, armonioso, bello y moderno, destacó el mensaje.



El mensaje reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam conceden de manera constante gran importancia y máxima prioridad al fortalecimiento de la buena vecindad entre los dos países, así como de la Asociación Estratégica Integral de Cooperación y de la comunidad Vietnam-China de futuro compartido con relevancia estratégica.



Además, expresó el deseo de mantener intercambios regulares entre los máximos dirigentes de ambos partidos y países, ofrecer una orientación estratégica para el desarrollo de las relaciones bilaterales, generar beneficios concretos para los pueblos de las dos naciones y contribuir de manera positiva a la causa socialista, así como a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo./.

VNA